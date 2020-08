Modà – Cuore Di Cemento: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo inedito

Archiviata la settima era discografica Testa O Croce, i Modà tornano con Cuore Di Cemento, singolo inedito disponibile ovunque, anche in radio, dal 28 agosto 2020. Leggi il testo e ascoltalo.

Si tratta di una bella, intensa e profonda canzone, che segna il ritorno all’inconfondibile sound delle origini dell’amatissimo gruppo capitanato da Kekko Silvestre, quello che ha fatto innamorare milioni di ascoltatori, rimasti tuttavia tutt’altro che delusi dall’ultimo progetto certificato Oro e rimasto stabilmente in Top Ten per le prime 5 settimane nella classifica Fimi relativa agli album più venduti in Italia, senza considerare 25 milioni di views su Youtube e oltre 15 di streams.

Nel brano, che sicuramente farà sorridere i fan della pop rock band, Kekko canta un amore non più solido come un tempo, ma nonostante ciò, questo rapporto continua ad andare avanti, forse principalmente per l’intesa che continua ad esserci sotto le coperte.

Modà – Cuore Di Cemento Testo

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

Parli di dolcezza proprio tu

proprio tu che non sai prendermi

cuore di cemento che non fa

entrare chiodi, ne proiettili

forse sarà pure colpa mia

ma siamo sempre stati complici

nell’amore e nella malattia

di chi spesso non sa accorgersi

che l’amore vive solo se

hai il coraggio anche di perderti

per capire che lontani non sarebbe facile





[Ritornello]

Non ho mai capito che cos’è

che mi tiene così in bilico

farai sesso come piace a me

sempre al limite del brivido

noi di amore non parliamo più

e non sentiamo mai il pericolo

ma forse ci guardiamo un po di più

e ci capiamo più del solito

chiamami

bastardo e non amore

guardaci

anime sempre in pena

eppure sempre insieme

[2a Strofa]

Cuore di cemento tu non sai

quanto è difficile reprimere

la voglia di un amore nuovo per

solo per via dell’abitudine

sorridiamo solo tra la gente

che ci giudica invincibili

senza immaginare quanto invece siamo fragili

[Ritornello]

Non ho mai capito che cos’è

che mi tiene così in bilico

farai sesso come piace a me

sempre al limite del brivido

noi di amore non parliamo più

e non sentiamo mai il pericolo

ma forse ci guardiamo un po di più

e ci capiamo più del solito

parapapa, parapapa

richiamami

bastardo e non amore

guardaci

anime sempre in pena

eppure sempre insieme





Audio: