Modà – Chicco Biondo: il testo del nuovo brano

Rilasciato il 30 ottobre 2020, Chicco Biondo è il nuovo singolo dei Modà, che arriva dopo il successo di Cuore Di Cemento, pubblicato a fine agosto. Entrambi i brani saranno racchiusi nel futuro ottavo album in studio del gruppo capitanato da Kekko Silvestre.

Leggi il testo della canzone, scritta e composta dal frontman, un brano molto lento e cantato col cuore, che sta già facendo impazzire i numerosissimi fan dell’amata pop rock band.

Come si può già evincere dalla copertina, Chicco Biondo è la ragazza della quale il protagonista è innamorato, quella persona che lo rende felice e che quando è presente non gli fa mai sentire alcun dolore.

Testo Chicco Biondo Modà

[Strofa 1]

Grano che ha bisogno di sudore e di passione per potere splendere

chicco biondo pieno di natura e di colore, solo da raccogliere

dammi… la mano

e scappiamo da quel campo così piccolo e lontano dal mondo, oh

di che forma è l’universo

tu mi chiedi sorridendo e rispondo, oh

l’universo non ha forma, ora anch’io ho una domanda

[Ritornello]

Dimmi

se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

dimmi

se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

dammi

un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

sappi che

che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente

[Strofa 2]

Piccola e impotente

chicco biondo serve al mondo tra milioni di perché

io piango e tu domandi se mi sono già pentito

ma non puoi comprendere

sappi… che spesso

non è sempre più felice chi vedi sorridere

io invece piango

perché leggeri già stiamo volando





[Ritornello]

Dimmi

se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

dimmi

se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

dammi

un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

sappi che

che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente

Dimmi

se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

dimmi

se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

dammi

un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

sappi che

che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte, forte, forte

chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente