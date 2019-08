Modà – Quelli Come Me: audio e testo del nuovo singolo dall’album Testa O Croce

Rilasciato il 30 agosto 2019, Quelli Come Me è il secondo singolo estratto da Testa O Croce, settimo album in studio dei Modà contenente tredici inediti, previsto per il 4 ottobre 2019, a quasi quattro anni dall’ultima fortunata fatica discografica Passione Maledetta (27 novembre 2015).

Leggi il testo e ascolta questo secondo assaggio dall’attesissimo disco di Kekko Silvestre & soci, che sarà accompagnato dalla tournée che prenderà il via il successivo 2 dicembre dall’Unipol Arena di Bologna. Il calendario ed i biglietti.

La nuova orecchiabile canzone, che arriva dopo il successo di Quel Sorriso In Volto, è stata scritta e composta dal frontman Francesco Silvestre, che ha raccontato com’è nato il brano, di notte nei bar di Milano, dove il cantautore si è più volte ritrovato a confessare le sue paure nascoste, a gente che nemmeno conosce, confessioni che non riesce a fare neanche agli amici più intimi e “il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi… quelli come me sono tanti“.

Modà Quelli Come Me testo

Quelli come me, li trovi dentro ai bar

anche da soli nel cuore della notte

con lo sguardo perso come fosse un film

dove c’è un tizio di cui non si sa niente

se non li conosci e vuoi parlarci un po’

può succedere anche di sentirli

raccontare cose che non hanno mai

confessato neanche a loro stessi

se stan zitti, parlano con gli occhi.





Quelli come me, li vedi andare via

quando il rumore intorno è troppo forte

fanno sempre il pieno di malinconia

e dell’inferno sai chi se ne fo*te

quelli come me “ti amo pure se

ci conosciamo solo da un istante”

quelli come me “non mi cercare più”

no, non si vive solo di promesse.

Quelli come me, soffrono un po’ di più

per via del loro cuore di cristallo

usano la pelle per sentire se

chi han di fronte ha il dono di capirlo

piangono di notte e non lo saprai mai

ti diranno sempre “tutto a posto”.

e hanno sempre un sogno nel cassetto

Quelli come me, li vedi andare via

quando il rumore intorno è troppo forte

fanno sempre il pieno di malinconia

e dell’inferno sai chi se ne fo*te

quelli come me “ti amo pure se

ci conosciamo solo da un istante”

quelli come me “non mi cercare più”

no, non si vive solo di promesse.





Quelli come me “ti amo pure se

ci conosciamo solo da un istante”

quelli come me “non mi cercare più”

no, non si vive solo di promesse.





