Gigi D’Alessio – Noi Due è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Noi Due è il diciottesimo album in studio del cantautore napoletano Gigi D’Alessio, in uscita venerdì 18 ottobre 2019 nel classico CD e in digitale, mentre dal successivo 6 dicembre, sarà reperibile anche il formato vinile. I titoli delle canzoni presenti nell’atteso disco, successore di 24 febbraio 1967 (febbraio 2017).

Questo progetto dell’artista classe 1967 che ricordo, insieme a Vanessa Incontrada sarà in prima serata su Rai 1 con la nuova trasmissione “Vent’anni che siamo italiani” (dal 23 novembre, per 3 settimane), contiene un totale di dodici tracce, undici delle quali inedite, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti “Quanto amore si dà ft. Gué Pequeno” (già giudici insieme a The Voice of Italy, duettano sulle note di un brano dal sound reggae giamaicano) e “Domani vedrai” (una delle hit dell’estate 2019), rispettivamente rilasciati il 3 maggio e il 12 luglio 2019. Le collaborazioni sono di primissimo piano e non c’è Anna Tatangelo. Vediamo chi sono gli ospiti.

Gigi duetta infatti con Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia e con i rapper Luchè ed Emis Killa, oltre che con il citato Pequeno. Sono questi gli importanti featuring del disco, che racchiuderà anche una bella sorpresa per i fan più accaniti, in quanto è presente una versione speciale di Non dirgli mai, incisa con la London Symphony Orchestra per i 20 anni della celebre canzone, una delle più importanti della sua gloriosa carriera, che non poteva che chiudere questo lavoro, il cui tema principale è l’amore.

Le collaborazioni – Anticipazioni

Il cantante si è pronunciato su alcuni pezzi, come ad esempio la track “L’ammore”, nuovo singolo in radio dal 18 ottobre, che lo vede per la prima volta duettare con la Mannoia, che per l’occasione canta in napoletano. La canzone è considerata una sorta di sfida, scritta in treno con un suo collaboratore “ho chiesto a Fiorella cos’è l’amore. In effetti è questo: quando finisce, rimangono le ferite. Scrivo sempre quello che vivo. Lei si cimenta con il napoletano in questo straordinario duetto sulla potenza dell’amore che “primme te mette a luna miez’e mmane e poi te leva a luce dint’o core””.





La collaborazione con la regina dell’airplay radiofonico, vale a dire con la palermitana Giusy Ferreri, è invece stato considerato dall’artista “sognante, romantico e sensuale”.

In attesa di collaborare con Tommaso Paradiso, con il quale in futuro ha lasciato chiaramente intendere di voler lavorare, come del resto con Giuliano Sangiorgi, il cantautore ha ingaggiato tre importantissimi rapper, considerando il tutto un esperimento, un esame. Definito un incrocio di trap e ritmi latini, il brano con Killa racconta speranze e movida all’ombra della Madonnina, descrivendo il capoluogo lombardo dal punto di vista di un napoletano “citando anche il Bosco Verticale. Milano è l’unica città europea: è innegabile, è diventata la città al centro di tutto, neanche Roma è così; è una città che si è saputa gestire, è l’America di una volta, è un game dove nascono incontri e collaborazioni” ha affermato l’artista. Infine la collaborazione con il rapper campano, scritta a quattro mani, è stata definita “sorprendente”.

Noi Due tracklist (Gigi D’Alessio album 2019)

Domani vedrai (feat. GIGI) 3:08 Non solo parole (con Giusy Ferreri) 3:49 Una bellissima storia d’amore 3:38 L’ammore (con Fiorella Mannoia) 3:47 Puorteme cu tte 3:25 La milano da bere (feat. Emis Killa) 3:05 Cosa vorresti davvero 3:28 Mentre a vita se ne va 3:41 Come me (con Luchè) 3:22 Amanti noi 3:26 Quanto amore si dà (feat. Guè Pequeno) 3:40 Non dirgli mai (20 anni dopo) 4:43