Gigi D’Alessio – Cosa Vorresti Davvero: audio e testo della nuova canzone

Cosa Vorresti Davvero è la settima traccia dell’album Noi Due di Gigi D’Alessio, disponibile dal 18 ottobre 2019.

Scritta da Federico Zampaglione, anche questa è una bellissima canzone, piena do dolci e romantiche parole che chiunque vorrebbe sentirsi dire dalla dolce metà. Il testo e l’audio.

Gigi D’Alessio Cosa Vorresti Davvero testo

Cosa vorresti davvero

cosa può farti star bene

se esistono cose…

che non puoi comprare

vorresti che a brillare

non fossero i diamanti

ma gli occhi di chi ti ama

che sono più importanti

di tutte queste cose

che cadono nel vuoto

di fronte ad un abbraccio.





Vorrei donarti qualcosa che

per sempre ti possa legare a me

e dirti che tu sei importante

del resto non mi importa niente

vorrei svegliarmi, vedere te

averti accanto ogni giorno e

il mondo non è così certo

sei tu che lo rendi perfetto.

Vorresti che a parlare

non fossero i regali

l’istante di un sorriso

acceso è più speciale

perché il sorriso è un taglio

bello da guardare

e mai rimarginare.

Vorrei donarti qualcosa che

per sempre ti possa legare a me

e dirti che tu sei importante

del resto non mi importa niente

vorresti che a brillare

non fossero i diamanti

ma gli occhi di chi ti ama

che sono più importanti

di tutte queste cose

che cadono nel vuoto

di fronte ad un abbraccio.





Vorrei donarti qualcosa che

per sempre ti possa legare a me

e dirti che tu sei importante

del resto non mi importa niente

vorrei svegliarmi, vedere te

averti accanto ogni giorno e

il mondo non è così certo

sei tu che lo rendi perfetto

nananinananana

nananinanana.





