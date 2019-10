Lous and The Yakuza – Dilemme: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 19 settembre 2019 via Sony Music, Dilemme è il singolo d’esordio dell’astro nascente belga Marie-Pierra Kakoma, in arte Lous and The Yakuza, scritto di suo pugno e prodotto dal belga Petar Paunkovic, in arte Ponko, e dallo spagnolo Pablo Díaz-Reixa Díaz, aka El Guincho. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Wendy Morgan.

Questa talentuosa e carismatica cantautrice ha 23 anni ed è cresciuta tra il Rwanda e il Congo, ma al fine di cercare fortuna nel mondo della musica, si trasferì in Belgio. Nella sua canzone, che farà parte del futuro debut album, racconta un po’ se stessa, le sue emozioni, le ferite causate da brutte esperienze che l’hanno colpita al cuore, facendole capire che la vita non è affatto facile.

Lous ha scritto tanti altri brani, un mix di trap e ballad francesi, che rientreranno nella tracklist di questo primo futuro progetto registrato tra Barcellona, Parigi e Bruxelles, che racconteranno la tormentata vita della cantautrice.

[Couplet 1]

Au plus j’ai la haine

Au plus ils me font de la peine

Ce n’est pas un drame

Si je ne fais plus la fête

Lous, es-tu sereine

Ou fais-tu juste la guerre ?

La vie est une chienne

Qu’il faut tenir en laisse

Più odio ho,

Più ho pietà per loro

Non è niente di che

Se non faccio più baldoria

Lous, sei serena

O stai solo facendo la guerra?

La vita è un cane

Che occorre tenere al guinzaglio.

[Couplet 2]

Vivre me hante

Tout ce qui m’entoure m’a rendu méchante

Si je rate, je recommence

Quand je suis triste, je chante

Ne jamais tout donner de moi

Dans ce monde c’est le diable qui est roi

Elles me disent que j’ai la poisse

« Blague à part » devient « Lous à part »

La vita mi tormenta

Tutto ciò che mi circonda mi ha reso malvagia

Se fallisco, ricomincio

Quando sono triste canto

Non do mai tutta me

In questo mondo il re è il diavolo che

Mi dicono che sono sfortunata

Gli “scherzi a parte” diventano “Lous a parte”

[Pre-Chorus]

Seule, seule, seule

Da sola, sola, solitaria

[Chorus]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaînes et des gens que j’aime

Na na na na

Se potessi vivrei da sola

Lontana da guai ed i dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da solo

Lontana dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

[Couplet 3]

Si jamais je freine et que je ne fais plus de scènes

Laissez moi à l’arrière pour qu’à la source je me baigne

Ma blessure saigne et mon sang monte à la tête

Je reste la même et ce, quoi qu’il advienne

Au plus j’ai la haine, au plus ils me font de la peine

Ma peau n’est pas noire, elle est couleur ébène

Lous es-tu sereine ou fais tu juste la guerre?

Tu n’es pas parfaite, ton erreur reste humaine





Se dovessi frenare e non facessi più scene

Lasciami alle spalle in modo che faccio il bagno alla fonte

La mia ferita sanguina e il sangue mi sta dando alla testa

Resto me stessa e a qualsiasi costo

Più odio ho, più ho pietà per loro

La mia pelle non è nera, è color ebano

Lous, sei serena o stai solo facendo una guerra?

Tu non sei perfetta, tuoi errori restano umani

[Pré-refrain]

Seule, seule, seule, je veux être seule

Seule

Sola, sola, sola, voglio restare sola

Da sola…

[Refrain]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaînes et des gens que j’aime

Na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaînes et des gens que j’aime

Na na na na

Se potessi vivrei da sola

Lontana da guai ed i dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da solo

Lontana dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

[Couplet 4]

Au plus j’avance, au plus je les devance

Tant pis si tu ne suis pas la cadence

Je ne sais même plus sur quel pied je danse

Encore un nègre trop frais, ça dérange

La mélodie me berce et me ronge

Chaque mot me perce et donc je plonge

Dans les profondeurs de mes songes

Je nage, me noie, dans la pénombre

Più vado avanti, più li precedo

Non importa se non riesci a seguire il ritmo

Non so nemmeno più su quale piede sto ballando

Ancora un nero troppo freddo, mi infastidisce

La melodia mi culla e mi sta distruggendo

Ogni parola mi trafigge e così affondo

Nel profondo dei miei sogni

Nuoto, annego, nell’oscurità





[Refrain]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrai seule

Loin de mes chaînes et des gens que j’aime

Na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrai seule

Loin de mes chaînes et des gens que j’aime

Na na na na

Se potessi vivrei da sola

Lontana da guai ed i dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da solo

Lontana dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

[Outro]

Seule, je vivrai seule

Na na na na na

Seule, je mourrai seule

Na na na na na

Da sola, vivrei da sola

Na Na Na Na Na

Sola, morirò sola

Na Na Na Na Na





