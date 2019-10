Geôlier – Vogl sul a te: audio, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Vogl sul a te, settima traccia dell’album Emanuele, primo disco di Geôlier pubblicato l’11 ottobre 2019. Il brano è stato prodotto da Noden e come si evince dal titolo, parla del desiderio che il rapper ha una ragazza.

Nella canzone, una delle più gettonate della prima era discografica, il rapper racconta quando ha incrociato una ragazza tuttavia impegnata, i loro sguardi si incrociarono e lui se ne innamorò. Sembra così essere nata una storia d’amore e di passione, anche se probabilmente poco significativa per lei, una persona gelosa che lo fa soffrire e non lo tratta poi così bene. Nonostante ciò, l’artista continua istintivamente a starle addosso, perché è questo che il cuore gli dice di fare.

Geolier Vogl sul a Te testo e traduzione

T’ agg vist e passa’ to giur ca nun c’ crerev

Ma pò nun so venut a vicin e m sent nu scem

Ammetto ca te guardav, o faciv pur tu

E mentr stiv cu chill, chill mo nun c’sta chiù

E mo song ij ca te chiamm, e vot po’ te contatt

Ma tu nun m rispunn, rimm c t’ agg fatt

L’ ammore nun è chest rimm comm arragiun

Primm m raj tutt cos e aropp nun so’ nisciun

E mentr stong che riavl e cammin sul ij

Par stran ma cu lor stong nta pace e Dio

Teng e segn ngopp a pell re peccat che facc

Nun corr aret e person pecchè mo nun c’a facc

Se vuò tu te n vai, fallo e dicem bast

Ma nat comm e me nun o truov, forse n’o fann

L’ amore nun è p’ me p chest o jiett luntan

L’ amore nun è p’ me p chest o jiett luntan

Facimm pace chesta sera, (sera)

Ramm nu bacio e statt zitt, (zitt)

Ca aro stamm nisciun ver, (ver)

È inutile c pigl e ngripp, (ngripp)

Par ca stai affianco a me pure si stong luntan

Sacc ca si jut nfrev si chell me guardava

Ma io vogl sul a te, (te)

O sai ca vogl sul a te, (te)





Vuless ca m veriss rint a stanza sul io

Veriss ca parlo ra sul, ma nun sacc cu chi

Mo si stong mal o saje te parl e chell che teng

Primm quando er bambino n’ parlavo cu Dio

E vot nun sacc manc io chell ca po’ vuless

Però po pe l’ ave’ sacc chell c’ dess

E mo vogl sul ca vien loc e te spuogl

Ca po si ferness o munno a me nun m ne futtess

E vot facc appost ca nun te vec e po

Sacc buon ca mo te vuless n’appoc

E mo tu vien vicin famm sentr addor

Mentre facimm ammor, mentre passn l’or

Aro passo mo e m sann primm manc passav

Pecchè nun c stev nient nemmanc na speranza

Chillu cumpagn ten o figlio, (figlio)

Chill’at nun s’arrepiglj, (piglij)

Facimm pace chesta sera, (sera)

Ramm nu bacio e statt zitt, (zitt)

Ca aro stamm nisciun ver, (ver)

È inutile c pigl e ngripp (ngripp)





Ti ho vista passare ti giuro che non ci credevo

Ma poi non mi sono avvicinato e mi sento uno scemo

Ammetto che ti guardavo, lo facevi pure tu

E mentre stavi con quello, quello ora non ci sta più

Ed adesso sono io che ti chiamo, a volte poi ti contatto

Ma tu non mi rispondi, dimmi cosa ti ho fatto

L’amore non è questo, dimmi come ragioni

Prima mi dai tutto quanto e dopo non sono nessuno

E mentre sono con i diavoli e cammino solo

Sembra strano ma con loro sono nella pace di Dio

Ho i segni sulla pelle dei peccati che faccio

Non corro dietro le persone perché ora non ce la faccio

Se vuoi vattene, fallo e dimmi basta

Ma un altro come me non lo trovi, forse non lo fanno più

L’amore non è fatto per me, per questo lo getto lontano

L’amore non è fatto per me, per questo lo getto lontano





Facciamo pace questa sera, (sera)

Dammi un bacio e statti zitta, (zitta)

Che qui nessuno ci vede (vede)

E’ inutile che ti fissi (fissi)

Sembra che sei affianco a me anche se sono lontano

So che te la sei presa se quella mi guardava

Ma io voglio solo a te, (te)

Lo sai che voglio solo a te, (te)

Vorrei che mi vedessi nella stanza da solo

Vedresti che parlo da solo, ma non so con chi

Ora se sto male lo sai ti parlo di quello che provo

Un tempo, quando ero bambino ne parlavo con Dio

A volte non so neanche io quello che vorrei

Però poi per averlo so quello che darei

Ed ora voglio solo che vieni qua e ti spogli

Che poi se finisse il mondo non me ne fregherebbe

A volte lo faccio apposta a non vederti e poi

So bene che ora ti vorrei un altro poco

Ed ora vienimi vicino e fammi sentire il profumo

Mentre facciamo l’amore, mentre passano le ore

Dove passo adesso prima nemmeno passavo

Perché non c’era nulla, nemmeno una speranza

Quell’amico ha un figlio

Quell’altro non si riprende

