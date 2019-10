Gigi D’Alessio – La Milano da bere feat. Emis Killa: audio e testo della nuova canzone

La Milano da bere feat. Emis Killa, è la sesta traccia dell’album Noi Due di Gigi D’Alessio, uscito il 18 ottobre 2019.

Il testo e l’audio di questo bel brano dedicato alla metropoli italiana, definito un incrocio di trap e ritmi latini che racconta speranze e movida all’ombra della Madonnina, descrivendo il capoluogo lombardo dal punto di vista di un napoletano.

La Milano da bere testo — Gigi D’Alessio • Emis Killa

La Milano da bere

tutte le sere

c’è la febbre che sale

chi sta male e sta bene.

Prima si andava a cercare fortuna lontano

pure la nebbia è sparita e i navigli mi sembrano un po’ Saint-Tropez

c’è un bosco al centro, di sera somiglia ad un albero acceso a Natale

al metro 15 k per incrementare

biodiversità.

Quanti ragazzi e ragazze son qui per sfondare

chi nella moda, chi vuole cantare o veline per la tv

chi cerca un uomo importante per fare l’amante e una vita migliore

poi si va a cena da Angelo, Petra e la Gina

tutti a cantà:





La Milano da bere

tutte le sere

c’è la febbre che sale

chi sta male e sta bene

chi ce l’ha se la tira

è una giostra che gira

neroazzurra rossonera

Emis Killa in Carrera.

Tutti griffati, orologi, diamanti e catene

felpe di Gucci, le scarpe coi strass e le borse Vuitton o Shanel

in bicicletta con giacca e cravatta e week end al mare o in montagna

l’apericena al Martini da Dolce e Gabbana

sprizza champagne.

La Milano da bere

tutte le sere

c’è la febbre che sale

chi sta male e sta bene

chi ce l’ha se la tira

è una giostra che gira

neroazzurra rossonera

Emis Killa in Carrera.





[Killa]

Per me Milano è Duomo, Corso Como ed ogni suo locale

bere Moscow, fare tappa al chiosco, Bosco Verticale

le vetrine piene e le parole abbreviate

tipo “ca**o mene, vi vediamo vene, scegli cena o ape”

le strade affollate anche di sera

gli uomini in carriera sugli scooter anche se hanno il Panamera

gente vera nei quartieri e arricchiti in Brera

le tipe svestite quando finalmente fuori è primavera

ah! e io sopra il Carrera, ahah.

La Milano da bere

tutte le sere

c’è la febbre che sale

chi sta male e sta bene

chi ce l’ha se la tira

è una giostra che gira

neroazzurra rossonera

Emis Killa in Carrera

la Milano da bere.





