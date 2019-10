Gigi D’Alessio & Luchè – Come me: audio e testo della nuova canzone

Il testo e l’audio di Come me, nona traccia dell’album Noi Due di Gigi D’Alessio, che in questo pezzo duetta col rapper Luchè.

Scritta a quattro mani con il rapper napoletano Luca Imprudente, aka Luchè, questa canzone, interamente in italiano, è stata definita dal cantautore con una traccia “sorprendente” ed in effetti sentire il rapper cantare un pezzo così triste, non capita di certo tutti i giorni.

Come me testo — Gigi D’Alessio • Luchè

[Luché]

Na na na

Mi sembrava come vola via… lontano

via da ogni singola bugia… solo noi

da quella paura che non muore mai

di soffrire, di nuovo, daccapo

e se ora annego nella mia pazzia

e perchè io vivevo per lei

quei discorsi sulla gelosia

nei ricordi che bagnano gli occhi

se questo è amore non lo voglio, no.

[Gigi]

Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia

mi sentii come cadere giù dall’universo

in quelle notti piene di rimorsi dove siamo solo una fotografia

devi saper dire “ho amato” e saper dire “ho perso”

come me

[Insieme]

come me

[Gigi]

Na na na

Mi parlava con malinconia

piano piano

terrò viva la nostra magia

se lo vuoi

mi disse che nessuno merita





[Insieme]

di soffrire di nuovo, daccapo

è che non me lo permetterà mai

di morire lontana da me

io continuavo a spingerla via

ma dentro urlavo “ti amo”

[Luché]

se questo è amore

non lo voglio, no

[Gigi]

Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia

mi sentii come cadere già dall’universo

in quelle notti piene di rimorsi dove siamo solo una fotografia

devi saper dire ho amato e saper dire ho perso

Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia

mi sentii come cadere già dall’universo

in quelle notti piene di rimorsi dove siamo solo una fotografia

devi saper dire “ho amato” e saper dire “ho perso”.





Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia

mi sentii come cadere già dall’universo

Na na na

Na na na





