Gigi D’Alessio – Una Bellissima Storia D’Amore: audio e testo del nuovo brano

Una Bellissima Storia D’Amore è la traccia numero tre inclusa nell’album Noi Due di Gigi D’Alessio, disponibile dal 18 ottobre 2019.

E’ una canzone veramente toccante e romantica quella in oggetto, ricca di bellissime parole che qualsiasi donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio uomo. Il testo e l’audio.

Gigi D’Alessio Una Bellissima Storia D’Amore testo

Download su: Amazon – iTunes

Tutto è cominciato con un tuo sorriso

poi chiudemmo gli occhi per un lungo bacio

in una Polaroid fermammo il tempo

era l’alba e dopo un po’ il tramonto

la mia faccia un’ombra sul tuo viso

stava già cambiando tutto all’improvviso

un gabbiano come testimone

di un amore nato in riva al mare.

Adesso sei il riparo se mi crolla il mondo

quell’onda che mi salva quando vado a fondo

e se c’è un temporale

io non ho più paura

mi basta stare soltanto abbracciato più forte con te

tu sei la mia certezza, l’unica ragione

l’essenza che fa battere ogni giorno il cuore

di giorno sei diversa

la sera mai la stessa

l’amore è una scommessa

io posso perdere tutto non devo…

mai perdere te.





Mi hai visto camminare e poi cadere

di nascosto piangere e star male

hai fermato il sangue nelle mie ferite

le hai guarite e adesso son sparite.

Adesso sei il riparo se mi crolla il mondo

quell’onda che mi salva quando vado a fondo

e se c’è un temporale

io non ho più paura

mi basta stare soltanto abbracciato più forte con te

tu sei la mia certezza, l’unica ragione

l’essenza che fa battere ogni giorno il cuore

di giorno sei diversa

la sera mai la stessa

l’amore è una scommessa

io posso perdere tutto non devo…

mai perdere te.

Sei tu quella speranza per il mio futuro

perché sei tu quell’aria per il mio respiro

sei nella mia preghiera

che dico a Dio ogni sera

perché ho paura che un giorno potrei non avere più te

e se davvero esiste ancora un’altra vita

quando finirà non sarà mai finita

mentre tu stai dormendo

io sveglio sto sognando

ti guardo e sto vivendo

la mia bellissima storia d’amore

d’amore con te.





Mentre tu stai dormendo

io sveglio sto sognando

ti guardo e sto vivendo

la mia bellissima storia d’amore

d’amore con te.





