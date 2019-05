Gigi D’Alessio è tornato con il nuovo singolo “Quanto amore si dà” feat. Guè Pequeno: audio e testo

Rilasciato il 3 maggio 2019 via GGD Edizioni Srl/Sony Music, Quanto amore si dà è un singolo del cantautore napoletano Gigi D’Alessio con la collaborazione di Guè Pequeno. Testo e audio di questa bella canzone.

Scritto dagli interpreti e prodotto da Junior K, Max D’Ambra & Shablo, questo orecchiabile pezzo è il primo assaggio del prossimo album di inediti di Gigi, che arriverà a settembre, ad oltre 2 anni dall’ultima fatica discografica “24.02.1967”, album con cui il cantante partenopeo festeggiò ben due traguardi: i 25 anni di gloriosa carriera e i suoi 50 anni.

“Quanto amore si dà” vede protagonisti due artisti completamente diversi, attualmente giudici a The Voice of Italy, ma questa collaborazione a me non è dispiaciuta affatto, anzi…

Caratterizzata da sonorità reggae giamaicane decisamente adatte all’estate sempre più vicina, la canzone narra una appassionata love story appena sbocciata.

Quanto amore si dà testo – Gigi D’Alessi feat. Guè Pequenoo

Download su: Amazon – iTunes

Il tramonto nei tuoi occhi

E nel mare blu

C’è la luna che si affaccia

Per guardarti bene in faccia

Sulla spiaggia a piedi nudi

Come vuoi tu

A giocare con le orme

E con le nostre ombre

E con le nostre ombre.

Stanno preparando il fuoco

Per un falò

Una corsa e perdo il fiato

Prima un selfie, poi una foto

Un tattoo sulla tua pelle

Dove sai tu

Quella voglia che ho d’averti

Sogno ad occhi aperti.





Quanto amore si dà

Tanto amore si ha

Y tu boca y mi boca se pierde en un nuevo beso

Quando amore si dà

Poi l’amore si fa

Y tu cuerpo y mi cuerpo se unirán en un abrazo.

[Guè]

(G.U.E.)

Sono la G nazionale, come Gigi (ah, ah)

Baby mi colori i giorni grigi (eh)

Ora che sono al TG (TG)

Senza i motivi dei miei amici, grazie a Dio

Mi innamoro sempre due o tre volte al giorno (ahah)

Oggi mi sveglio ancora capricorno (yeah)

Se tra gli zero ti senti nessuno

Ti giuro che lo zero, sai, viene prima dell’uno (giuro)

Ora siamo tutt’uno, la playa e il plenilunio

Un bacio sotto gli occhi di Nettuno (uh)

Sciamo sul Vesuvio

La lava che ci insegue

Le lacrime confuse col diluvio (ok).

Quanto amore si dà

Tanto amore si ha

Y tu boca y mi boca se pierde en un nuevo beso

Quando amore si dà

Poi l’amore si fa

Y tu cuerpo y mi cuerpo se unirán en un abrazo

? cu l’acqua salat’ te vas’

Quanto amore si dà

Tanto amore si ha

Y tu boca y mi boca se pierde en un nuevo beso.

C’è un ragazzo col carretto

Prendo per noi

Una bibita ghiacciata

Un gelato e una granita

Due cannucce in un bicchiere

Naso-naso e poi

Lascio un attimo la mano

Prendo la chitarra e suono.





Quanto amore si dà

Tanto amore si ha

Y tu boca y mi boca se pierde en un nuevo beso

Quando amore si dà

Poi l’amore si fa

Y tu cuerpo y mi cuerpo se unirán en un abrazo.

Quanto amore si dà

Tanto amore si ha

Y tu boca y mi boca se pierde en un nuevo beso

Quando amore si dà

Poi l’amore si fa

Y tu cuerpo y mi cuerpo se unirán en un abrazo (ahah, ahah).





