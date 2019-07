Gigi D’alessio – Domani vedrai: audio e testo (incompleto) del nuovo singolo

Domani vedrai è un singolo di Gigi D’Alessio, disponibile ovunque dal 12 luglio 2019 via GGD EDIZIONI Srl / Sony Music Entertainment Italy. Leggi il testo e ascolta la canzone, prodotta da Adriano Pennino e scritta dall’interprete.

Dopo Quanto amore si dà feat. Guè Pequeno, il cantautore campano torna alla ribalta con questo bel brano, secondo assaggio del futuro album di inediti, out il prossimo autunno. Nell’atteso disco, vi saranno altre importanti collaborazione e sorprese.

Qui il cantante partenopeo viaggia in una doppia dimensione, tra i suoni mediterranei e, dialetto napoletano e vibrazioni elettroniche.

Gigi D’alessio Domani vedrai testo e (traduzione)

Questa notte senza luna

è luna nera

sta cadendo il mondo addosso

a te stasera

quanta pioggia nei tuoi occhi

ca nun te fa chiu’ vere (che non ti fa più vedere)

com’è grande questo letto

stanotte sul pe te.

Non puoi spegnere il tuo sole

fa come il sole

tieni il cuore sempre acceso

come un motore

non guardare adesso il cielo

na stell’ nun po’ carè (una stella non può cadere)

chi ti ha bruciato tutti i sogni

faceva ammor cu te (faceva l’amore con te)





[In napoletano]

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

arape o core e vive pe t’annammura

scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

quante nu Papa more nato se ne fa

rimane…

o vient cacc e nuvol e te puort o suol

a notte e stelle a luna pe te fa sunnà

Forse è vero, un grande amore

non può finire

ma si può dimenticare

per non soffrire

quel che è stato è già passato

e nun se po cancellà (e non si può cancellare)

riapri questo cuore usato

te po fa…

[In napoletano]

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

arape o core e vive pe t’annammura

scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

quante nu Papa more nato se ne fa

rimane…

o vient cacc e nuvol e te puort o suol

a notte e stelle a luna pe te fa sunnà





Oggi il dolore che senti domani

vedrai che sarà ancora più grande la forza che avrai.

[In napoletano]

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

arape o core e vive pe t’annammura

scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

quante nu Papa more nato se ne fa

rimane…

o vient cacc e nuvol e te puort o suol

a notte e stelle a luna pe te fa sunnà





