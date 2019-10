Gigi D’Alessio & Giusy Ferreri – Non solo parole: audio e testo della nuova canzone

Non solo parole è seconda traccia dell’album Noi Due di Gigi D’Alessio, che qui duetta con la cantautrice palermitana Giusy Ferreri. Il testo e l’audio.

Prodotto da Enrico Brun, in questo brano i due artisti hanno dato vita a un duetto veramente bellissimo, che fa venire la pelle d’oca. Questa è a parer mio tra le canzoni più belle della diciottesima era discografica del cantautore napoletano.

Non solo parole testo — Gigi D’Alessio • Giusy Ferreri

Download su: Amazon – iTunes

Tu sei per me

quella cosa che al mondo non c’è

che ho sognato, aspettato che un giorno arrivasse da me

come dono dal cielo

ora che posso vedere lo sguardo che hai

e i tuoi occhi più belli che mai

tutto il mondo si illumina col tuo sorriso

è amore…

e non solo parole.





[Giusy Ferreri, Gigi, Insieme]

Tu fammi sognare

spegni la luce

poi fammi morire

sai che mi piace

voglio il tuo sapore

delizia e croce

sale di un amore, esisti solo tu

lasciati spogliare

però fai presto

dammi il tuo sudore

io non resisto

poi sentirti addosso

sei l’universo

e il resto non esiste… per noi.

[Gigi, Giusy Ferreri, Insieme]

Dentro il silenzio i rumori che senti lo sai

sono i battiti al cuore che hai

dai piloti del tempo che vola stasera

è amore…

e non solo parole.

[Giusy Ferreri, Gigi, Insieme]

Tu fammi sognare

spegni la luce

poi fammi morire

sai che mi piace

voglio il tuo sapore

delizia e croce

sale di un amore, esisti solo tu

lasciati spogliare

però fai presto

dammi il tuo sudore

io non resisto

poi sentirti addosso

sei l’universo

e il resto non esiste… per noi.





[Gigi, Giusy Ferreri, Insieme]

Lasciati spogliare

però fai presto

dammi il tuo sudore

io non resisto

poi sentirti addosso

sei l’universo

e il resto non esiste… per noi.





