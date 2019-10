Marracash – in uscita il nuovo album Persona: info e titoli delle canzoni

Persona è il quinto album in studio del rapper siciliano Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, in uscita il 31 ottobre 2019, a quasi 5 anni di distanza dall’ultima fatica discografica Status, che esordì in seconda piazza nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola e a oltre tre anni da Santeria, fortunato album collaborativo con il collega e amico Gué Pequeno. I titoli delle canzoni nel progetto, disponibile nel classico CD (anche a edizione autografata), in doppio vinile autografato e in digitale.

Per la gioia dei numerosi fan, il Re del Rap è tornato con questo disco composto da 15 tracce inedite ancora tutte da scoprire, in quanto non è stato anticipato da alcun singolo, scelta alquanto inusuale, considerando anche che ed è stato annunciato appena un paio di settimane abbondanti prima del rilascio, ma vista la suspense e curiosità che si sta creando intorno a Persona, non credo sia stata poi una scelta così azzardata. Il primo singolo estratto è “Bravi A Cadere, I Polmoni“, ma sarà on air solo dal giorno dell’uscita.

In attesa di scoprire i nomi dei produttori, posso anticipare gli ospiti: i featuring saranno con importanti artisti quali Mahmood (in un feat. definito “memorabile”), Luchè, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Madame (in un featuring definito “strabiliante”), Coez, Cosmo, Tha Supreme e ovviamente non poteva non esserci anche Gué Pequeno. Il rapper di Nicosia duetta quindi con blasonati ed emergenti colleghi e con cantautori ormai affermati, in un mix che promette davvero bene! Nel momento in cui, scrivo non si sa ancora in quali tracce collaboreranno, ma quando possibile, non esiterò ad aggiornare l’articolo. Ecco le uniche anticipazioni al momento disponibili.

“ho sempre giocato contro me stesso, ora è arrivato il momento di vedere se la partita l’ho vinta o no” recita il terzo trailer dell’album, disponibile dal 29 ottobre, che vede l’artista giocare a scacchi con un bambino, vale a dire Fabio da giovane, la sua anima.

Tornando indietro, nel primo trailer uscito il 14 ottobre, il piccolo Fabio si guarda allo specchio si toglie gli anelli e si sente “Il disco è finito. I brani rappresentano parti del mio corpo. Sono fatti di carne, di ossa, di sangue. Lo stesso corpo di marra, lo stesso corpo di Fabio. È la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli.”





Nel secondo trailer, disponibile dal 21 ottobre, un Fabio in versione bambino disegna e mentre lo fa sentiamo Marra dire “La parte più espressiva delle persone, il volto, spesso le nasconde. I nostri tratti, i nostri movimenti, ci definiscono solo nello spazio, sono le persone a definirci nel tempo. Ho scelto nove di queste persone, e ad ognuna di queste ho deciso di assegnare una parte del corpo di Fabio, per definire al meglio Marra“.

Mentre la storia d’amore con Elodie scoppiata dopo la collaborazione in Margarita, singolo della seconda classificata alla quindicesima edizione del talent show Amici, sembra andare a gonfie vele, il rapper è pronto a festeggiare Halloween insieme ai suoi fan con questo attesissimo concept album, che segna il ritorno del King del Rap, che per l’occasione ha coinvolto artisti molto differenti ma anche molto bravi e amati, alcuni dei quali per la prima volta insieme a Fabio. In questo lavoro, l’artista cercherà di raccontare il rapporto tra la sua persona (Marracash) e la sua anima (Fabio). La copertina (di Corrado Grilli, in arte Mecna) e il titolo del disco, sono una citazione al film “Persona” (1966) diretto dal norvegese Ingmar Bergman.

Persona tracklist (Marracash album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Audio CD (Edizione autografata) – Doppio Vinile Autografato – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Body Parts [Prodotta da:] Qualcosa in cui credere [Prodotta da:] Quelli che non pensano [Prodotta da:] Appartengo feat. Massimo Pericolo [Prodotta da:] Poco di buono [Prodotta da:] Bravi a cadere [Prodotta da:] Non sono Marra [Prodotta da:] Supreme [Prodotta da:] Sport [Prodotta da:] Da buttare [Prodotta da:] Crudelia [Prodotta da:] G.O.A.T. [Prodotta da:] Madame [Prodotta da:] Tutto questo niente [Prodotta da:] Greta Thunberg [Prodotta da:]