Marracash – Da buttare: audio e testo del nuovo brano

Da buttare è la decima traccia dell’album Persona, del rapper Marracash, rilasciato il 31 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, prodotta dal milanese Lorenzo Paolo Spinosa, meglio conosciuto come Low Kidd. La parte del corpo corrispondente a questa traccia è la zona più intima che preferisco non scrivere.

Marracash – Da buttare testo

Mob, Mob

[Strofa 1]

Fossi un supereroe, bro, sarei l’uomo di fango (yeah)

Le conosco tutte come fossi Bitch Advisor

Tutto mostrizzato, non mi riconosce l’iPhone

Gonfio come Rocky, ma ero uscito come Rambo (bleah)

Io la chiamo “principessa” e lei sputa la cicca

Sembra che è ricca sfondata, sì, ma senza “ricca”

E mi ha detto che io a letto sono troppo rozzo

Si è sentita come Leo DiCaprio sotto l’orso (uh)

C’era sto basile, che vendeva l’MD al barile, bro, petrolio (oh)

Le entro dentro come un trojan, la tua lei, che tro*a, il mio flow, Petrosyan

Gli facciamo uno all’uno (uh) con il fuso di Honolulu

Sono sporco, voglio farmi il mondo e pure mettergli un dito nel cu*o

Vengo là, però

Non che venga a vuoto fra’, che ho

Lavorato un botto qua, perciò

Allerta le autorità (oh, no)





Perché ho un po’ di soldi da buttare, da buttare

Finché siamo da buttare, da buttare

Pronta in mano da buttare, da buttare

Ci conciamo da buttare, da buttare (ah)

Da buttare, da buttare (uh, uh)

Da buttare, da buttare (ah)

Da buttare, debuttare (eh)

Da buttare, due puttane (pew, pew, pew, pew)

La tua gang di parla parla non è una minaccia

Siete il pane duro ed il coltello che non taglia

Siamo tutti in grinta, siamo in guerra, siamo in Galva

Butto i soldi a terra come il sale sulla pasta (uoh)

Perché fin da piccolo non c’ho capito molto (mai)

Di qual era il bene e il male, chi ha ragione o torto

Ogni cosa che dicevo al prete, il suo responso

Era: “Fammi dieci Ave Maria e sei Padre Nostro”

Ma che ne so di Trump e Putin (Putin), I just wanna put in (put in)

Fumo questa cookie (cookie), bevo questi succhi (uoh)

Anche se siamo troppo fusi (fusi) e ci guardano tutti (tutti)

Non ti preoccupare (ah), frate’

Perché ho un po’ di soldi da buttare, da buttare (yah)

Finché siamo da buttare, da buttare (ah)

Pronta in mano da buttare, da buttare (uh, uh)

Ci conciamo da buttare, da buttare





Perché ho un po’ di soldi da buttare, da buttare

Finché siamo da buttare, da buttare

Pronta in mano da buttare, da buttare

Ci conciamo da buttare, da buttare

Io questa sera c’ho un po’ di soldi da buttare, una coscienza da buttare, l’educazione da buttare, un’istruzione da buttare, 2000 anni di storia da buttare. Appena ho qualche anno da buttare, ti sparo





