Marracash – Poco di buono (Il fegato): audio e testo della nuova canzone

Poco di buono (Il fegato) è la quinta traccia tratta dal quinto album in studio di Marracash, Persona, fuori dal 31 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, traccia numero sei del disco, ancora una volta prodotta da Alessandro Pulga, in arte Marz. Il brano interpola la datata Un ragazzo di strada de I corvi.

Marracash – Poco di buono testo

[I corvi]

Lasciami in pace perché

Sono un ragazzo di strada

E tu ti prendi gioco di me

E sono un poco di buono

[Marra]

Zach De La Rocha

Sogno internet down

Spegni internet, down

Crivello ‘sti rapper

Tipo “papapapapawn”

E sono un poco di buono

[Marra & I corvi]

Facciamo il gioco dei se, eh

Ma tu immagina se succedesse

Se chi crudele

Lo provasse un po’ sulla sua pelle

Strozzo chi regge, la Finanza che strozza la gente

Ci c*go sul trono (E sono un poco di buono)

(Uh, ah) Vita a Strasburgo, il Vaticano lo teniamo a turno (uh, ah)

(Uh, ah) Terapia d’urto, fuori casa da appena sei adulto

(Uh, ah) Pensa agli sbirri, si inceppassero tutti i fucili

(Uh, ah) Già l’assaporo (E sono un poco di buono)

Se di colpo da Insta sparissero tutti quei filtri e ritocchi alle foto

Io se posso, bro’, darei la scossa dal telecomando, non il televoto

E se trovano il petrolio al Sud, diventano ricchi come gli emirati

E se Cristo scende dalla croce, è per dirci che ci siamo sempre sbagliati





[Marra]

Sono strano, ma col ca**o che mi sparo, Cobain

Tu hai i tuoi metodi e le tue ragioni, io i miei

Ho fatto grana e fama in tutta Italia, ma, ehi

Se davvero si tornasse tutti a zero

[Marra]

Godrei, godrei, godrei, godrei

Io godrei, godrei, godrei, godrei

Io godrei, godrei, godrei, godrei

Io godrei, godrei perché io sono un poco di buono

[Marra & I corvi]

Se la droga non fosse tagliata, se le note non fossero sette

Se mandassero in prima serata la vera scalata di un ricco e potente

Se gli inciuci, fra’, fossero pubblici o entrassero cento barboni da Gucci

Se non fossimo tutti dei giudici o, fra’, se passasse la tosse alle pulci

Se invertissimo un po’ i ruoli tra gli schiavi ed i padroni, tra scienziati e religiosi

Tra mandanti e esecutori, tra spavaldi e timorosi

Se iniziasse un mondo nuovo, noi che sorvegliamo loro

Se hai provato a farmi un torto, ti bastasse chiedermi perdono (nah, e sono un poco di buono)

[Marra]

Se non fossimo costretti a fo**erci uno con l’altro

Se imparassimo ad amarci in una sera soltanto

Se restituire il male, ci aiutasse a scordarlo

Farei una rivoluzione da un palco





[Marra]

Sono strano, ma col ca**o che mi sparo, Cobain

Tu hai i tuoi metodi e le tue ragioni, io i miei

Ho fatto grana e fama in tutta Italia, ma, ehi

Se davvero si tornasse tutti a zero

[Marra & I Corvi]

Godrei, godrei, godrei, godrei

Io godrei, godrei, godrei, godrei

Godrei, godrei, godrei, godrei

Io godrei, godrei perché io sono un poco di buono





