Marracash – Greta Thunberg (lo stomaco) feat. Cosmo: audio e testo della nuova canzone

Greta Thunberg feat. Cosmo. è la quindicesima ed ultima traccia dell’album Persona, quinto disco del rapper Marracash, negli scaffali dei negozi dal 31 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, prodotta da Marz. E’ lo stomaco la parte del corpo corrispondente a questa traccia.

Marracash – Greta Thunberg testo

Download su: Amazon – iTunes

Sono animalista, animalier, Animal House

Dormo sotto alle stelle tipo scout

Si è estinto il koala, prima che io ne assaggiassi uno

Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo, ehi

Dall’ultima festa in un bunker, ehi

Siamo tutti pure Greta Thunberg, ehi

Dal tramonto di questo sistema, ehi

Fino all’alba di una nuova era

Ho idea che per l’inquinamento fare la differenziata

Non sia abbastanza, tentano

È come se per l’invecchiamento bevi la centrifugata

Con l’avocado e zenzero

Mi spiace che invece che al buco nell’ozono

Pensavo a campare, che avevo i buchi in zona

Distruggo il mio ambiente bro come i Rapa Nui

Sono un incosciente quindi dai retta a lui

[Cosmo]

Ce la posso fare, posso fare

Meglio di mio padre

Io ce la posso fare

Cambiare

La mia razza si estingue

Ce la posso fare, posso fare

Meglio di mio padre

Io ce la posso fare

Ripartire

La mia razza si estingue





[Marra & Cosmo]

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Quest’estinzione è eclatante

Andrà un po’ come tutte le altre

I ricchi andranno su Marte

O su una stazione orbitante

I media andranno in guerra a difendere ciò che hanno

Ai poveri forse non cambierebbe più di tanto

I gradi si alzano si alzano, scende il livello

Come ci stessimo avvicinando all’inferno

Il dramma è che scompariranno in tanti

Ma finiremmo poi per adattarci

Nascosti al buio come scarafaggi

In un bunker come ci diceva Greta Thunberg

[Cosmo]

Ce la posso fare, posso fare

Meglio di mio padre

Io ce la posso fare

Cambiare

La mia ansia si estingue

Ce la posso fare, posso fare

Meglio di mio padre

Io ce la posso fare

Ripartire

La mia razza si estingue

[Marra & Cosmo]

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Greta Thunberg

La mia razza si estingue

Greta Thunberg

Quanta gente che spinge

La mia gola si stringe

Quanta gente che spinge

La mia gola si stringe

La mia razza si estingue





Persona





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer