Nicky Jam – Whine Up con Anuel AA: audio, video, testo e traduzione del singolo

Rilasciato il 29 ottobre 2019, Whine Up del cantautore reggaeton e latin trap statunitense Nicky Jam, in duetto con il portoricano Anuel AA, è il quarto singolo estratto da Intimo, settimo album in studio di Jam, in uscita il 1° novembre 2019 via Sony Music Latin.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio è il video che accompagna questa coinvolgente canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dal colombiano Saga WhiteBlack & Reggi “El Auténtico”.

Nel brano, che arriva dopo X (con J. Balvin), Te Robaré (con Ozuna) e Atrévete (con Sech), i due artisti incitano una ragazza a ballare in maniera seducente e provano a divertirsi insieme a lei.

Whine Up Testo e Traduzione — Nicky Jam • Anuel AA

[Intro: Nicky Jam & (Anuel AA)]

Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a

(Pa’ que lo baile’, bebé-é, yeah-eh, yeah-eh)

Yeah, yeah

[Pre-Coro: Nicky Jam, (Anuel AA)]

Esa, esa, esa nena ‘tá dura (Uah), mírala cómo se menea (Uah)

Me tienes loco, you know, ella carga un flow ahí (Uah)

[Pre-Coro: Anuel AA]

Y tu figura (Tu figura), me gusta cómo te menea’

Tu piquete y tu flow bailando dembow así (Eh-eh)

[Coro: Anuel AA]

Esto es pa’ que baile’-e’-e’

Mueve la cintura y dale pa’l suelo

Que quiero verte moviéndote así

[Coro: Nicky Jam]

Esto es pa’ que baile’-e’-e’

Mueve la cintura, dale pa’l suelo

Mañana amaneces encima de mí

[Post-Coro: Nicky Jam]

(Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a)

Pa’ que lo baile’, bebé-é, pa’ que lo mueva’, bebé

(Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a)

[Post-Coro: Anuel AA]

Pa’ que lo baile’, bebé-é, pa’ que lo mueva’, bebé

[Verso 1: Nicky Jam & (Anuel AA)]

(Uah, uah)

Pa’ que lo mueva’, que comienza el verano y rico nos vamo’

A tu marido en su casa lo dejamo’

El yate prendemo’ y lo navegamo’

Pa’ Punta Cana no’ escapamo’

[Puente: Nicky Jam]

Y el traje ‘e baño poder quitarte

Ese cuerpito no se comparte

Ve y dile “chao” al pana

Dile que conmigo te quedaste

Y el traje ‘e baño poder quitarte

Ese cuerpito no se comparte

Ve y dile “chao” al pana

Que ya llegó el fin de semana

[Coro: Anuel AA]

Esto es pa’ que baile’-e’-e’

Mueve la cintura y dale pa’l suelo

Que quiero verte moviéndote así

[Coro: Nicky Jam]

Esto es pa’ que baile’-e’-e’

Mueve la cintura, dale pa’l suelo

Mañana amaneces encima de mí

[Post-Coro: (Nicky Jam) & Anuel AA]

(Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a)

Pa’ que lo baile’, bebé-é, pa’ que lo mueva’, bebé

(Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a)

[Post-Coro: Ambos]

Pa’ que lo baile’, bebé-é, pa’ que lo mueva’, bebé

[Verso 2: Anuel AA]

(Uah, uah)

“Cuando toca, toca” (Uah)

Dijo la loca y se lo echó a la boca, así que báilame Soca

Y perreo, perreo y perreo (Yeah), y tu amiga en el jangueo (Yeah)

Marihuana y fumeteo (Uah), en la disco bailoteo, -eo

Y a lo loco conmigo, to’a la noche castigo

Aguardiente contigo, en la disco bailoteo, -eo

[Coro: Anuel AA]

Esto es pa’ que baile’-e’-e’

Mueve la cintura y dale pa’l suelo

Que quiero verte moviéndote así

[Coro: Nicky Jam]

Esto es pa’ que baile’-e’-e’

Mueve la cintura, dale pa’l suelo

Mañana amaneces encima de mí

[Post-Coro: (Nicky Jam) & Anuel AA]

(Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a)

Pa’ que lo baile’, bebé-é, pa’ que lo mueva’, bebé

(Whine up, whine up, whine up, mami, baila, baila-a)





[Post-Coro: Ambos]

Pa’ que lo baile’, bebé-é, pa’ que lo mueva’, bebé

[Outro]

(Yeah-eh, yeah-eh)

N-I-C-K

Nicky-Nicky-Nicky Jam (Uah)

Anuel

Saga WhiteBlack (Uah)

Reggi “El Auténtico”

Anuel (Eh)

La Industria, Inc. (Uah, uah)





Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla [Nota: Whine Up è una danza erotica sexy mirata in modo specifico al pubblico maschile, che consiste nella rotazione dei fianchi.]

(Voglio che lo balli, piccola, yeah-eh, yeah-eh)

Si si

Quella, quella, quella pupa è dura (Uah), guardala come si muove (Uah)

Mi fai impazzire, sai, lei ha flow (Uah)

E il tuo fisico (il tuo fisico), mi piace il modo in cui ti muovi

La tua scollatura e il tuo flow con cui balli il dembow (Eh-eh)

Ballare è questo per te

Muovi i fianchi e tocca il pavimento

Voglio vederti muoverti così

Ballare è questo per te

Muovi i fianchi e tocca il pavimento

Domani ti sveglierai addosso a me

Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla

Voglio che lo balli, piccola, voglio che lo fai ondeggiare, piccola

(Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla )

Voglio che lo balli, piccola, voglio che lo fai ondeggiare, piccola

(Uah, uah)

Voglio che lo muovi, l’estate inizia e iniziamo bene

Tuo marito lo lasciamo a casa

Accendiamo lo yacht e navighiamo

Scappiamo a Punta Cana

E può toglierti il costume da bagno

Quel corpicino non si condivide

Vai a dirgli ciao

Digli che sei rimasta con me

E può toglierti il costume da bagno

Quel corpicino non si condivide

Vai a dirgli ciao

E’ arrivato il fine settimana





Ballare è questo per te

Muovi i fianchi e tocca il pavimento

Voglio vederti muoverti così

Ballare è questo per te

Muovi i fianchi e tocca il pavimento

Domani ti sveglierai addosso a me

(Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla)

Voglio che lo balli, piccola, voglio che lo fai ondeggiare, piccola

(Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla)

Voglio che lo balli, piccola, voglio che lo fai ondeggiare, piccola

(Uah, uah)

“Quando tocca, tocca” (Uah)

Disse la pazza e se lo gettò in bocca, quindi balla per me, Soca [Nota: La soca, o soul calypso, è una forma di musica dance nata in Trinidad dalla calypso. Combina il suono cadenzato melodico della calypso con insistenti percussioni (solitamente elettroniche).]

E twerkalo, scuotilo e scuotilo (Sì), e la tua amica è uscita (Sì)

Marijuana e fumo (Uah), sulla pista da ballo

Accetti sempre con me la punizione tutta la notte

Brandy con te, sulla pista da ballo

Ballare è questo per te

Muovi i fianchi e tocca il pavimento

Voglio vederti muoverti così

Ballare è questo per te

Muovi i fianchi e tocca il pavimento

Domani ti sveglierai addosso a me

(Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla)

Voglio che lo balli, piccola, voglio che lo fai ondeggiare, piccola

(Whine up, whine up, whine up, bella, danza, balla)

Voglio che lo balli, piccola, voglio che lo fai ondeggiare, piccola

