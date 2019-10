Marracash – Non sono Marra feat. Mahmood: audio e testo della nuova canzone

Non sono Marra feat. Mahmood è la settima traccia in Persona, quinto album di Marracash, pubblicato il 31 ottobre 2019.

Il testo e l'audio della nuova canzone, prodotta da TY1 & Dardust. E' la pelle la parte del corpo corrispondente a questa traccia.

Marracash – Non sono Marra testo

Sulla pelle c’era scritto il mio destino (uh)

Di nascere servo, vivere da guerriero e morire come un Dio (rrah)

Mani bucate, fra’, Padre Pio (rrah)

Mi ritiro come la minchia quando fa frio

Dopo tutti i traumi, non mi scende (ehi)

La parola di oggi è “resiliente”

Questo Mahmood non mi somiglia per niente (zero)

Questo Mahmood non mi sumigghia pe’ nente

Chiuso in casa finché non ci muori (ah), tipo Hikikomori (ah)

Cambia spacciatore (ah), le pastiglie, i freni inibitori (ah)

Sai, la gente ricca è noiosa perché è annoiata (ah)

La modella posta l’ascella non depilata

‘Azz’

[Mahmood]

Se mi chiami “Marra”, non mi chiedere se

Posso fare un’altra foto con te

C’assomiglio, non sono suo figlio

Prova solo a guardarmi bene

Fuori c’è la luna piena

Questa casa è una galera

Esco a bere solo per avere

Un altro vuoto in questa alba nera





[Mahmood]

Sì, sono io con ‘sta faccia da mulatto

Ma non mi credere se ti dico: “Sono fatto”

Stanotte griderò, griderò in tutta Roma

Ma domani chiederò, chiederò scusa al Papa

È inutile che conti, non dire duro un anno

“Mahmood non ce la fa, è la moda del momento”

La cosa che ti do non me l’hanno regalata

Canto con un po’ di flow, ra-ta-ta-ta-ta

(Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta

Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta)

Ho questa guida da stuntman

E poi indovina che ho in tasca

Sono sfuggito alla casba

Tu ti sei vestito da hashtag (bleah)

Marra e Mahmood nel pezzo

Tu mi dici: “Bello, bro’, ma ha un mood diverso” (bello, però)

Leggo commenti random

Gli hater non si arrendono mai come i giappo’

Perso nell’Instagram di ‘sta gran figa

Nun se può fa’ ‘sta vita pe’ ‘na vita

Io le ho detto: “Le relazioni sono una truffa”

Mi ha risposto: “L’essere umano è una truffa”

‘Azz’

[Mahmood]

Se mi chiami “Marra”, non mi chiedere se

Posso fare un’altra foto con te

C’assomiglio, non sono suo figlio

Prova solo a guardarmi bene

Fuori c’è la luna piena

Questa casa è una galera

Esco a bere solo per avere

Un altro vuoto in questa alba nera

Poi ci sono io con ‘sta faccia da mulatto

Ma credimi se ti dico: “Non mi fotte un cazzo”

Stanotte guiderò, guiderò a 100 all’ora

Domani cercherò, cercherò scuse ancora

È inutile che non riconosci, sono il capo qua

Marra è ancora al top, tu mi dici: “Bentornato”

La cosa che ti do prima a casa l’ho pesata

Rappo con un po’ di flow, ra-ta-ta-ta-ta-ta

(Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta

Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta)





[Marracash e Mahmood]

Oh, comunque, minchia ‘sta roba che ci scambiano

Madonna

Aiuto, sta sfuggendo di mano

Assurdo

A me mi succedono proprio cose tipo signore impazzite che mi dicono che hai spaccato a Sanremo

Pensa che quando mi scambiano per te mi chiedono pure il fumo

Bastardo, ahahah

(Ra-ta-ta-ta-ta-ta)





