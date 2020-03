Marracash, Lazza, Paky, Luchè & Taxi B – Sport + muscoli (Rmx): audio e testo della canzone

Rilasciato il 27 marzo 2020, il remix di Sport (il testo) di Marracash, vede la partecipazione di Taxi B, Paky, Lazza e Luchè, già ospite della versione originale contenuta nell’album Persona, uscito il 31 ottobre 2019.

Ascolta questa scoppiettante versione del brano, che arriva a 21 giorni di distanza da Neon (Le Ali) feat. Elisa, ennesimo successo dell’amato rapper siciliano. Entrambe le canzoni vengono aggiunte all’ultima fortunata fatica discografica, quinto album in studio di Fabio Rizzo.

La produzione è stata nuovamente affidata a Demo Casanova, Low Kidd & Rashaad Wiggins, mentre alle firme di Marracash, Luchè, Demo Casanova & Low Kidd, si aggiungono quelle dei tre ospiti: il milanese Jacopo Lazzarini, aka Lazza, il napoletano Vincenzo Mattera, meglio conosciuto come Paky e Michele Ballabene, in arte Taxi B, membro del gruppo FSK Satellite. Ne è venuto fuori un brano bomba, che è letteralmente divenuto virale, ottenendo in poche ore migliaia di ascolti.

Sport remix Marracash testo

[Intro: Marracash]

Sport

[Lazza]

Ah, faccio soldi per sport

Col telefono in mano

Conto euro da lì

Così pieno ‘sto show

Fra’, sembra la finale dell’Europa League

Sono senza censura

Scrivo il ca**o che voglio, fra’, come il T9

Sono avanti due anni alla scena, morirò a 29

Ho una stanza d’appogio (Uh)

Così poi glielo appoggio due ore (Ah)

Lei vuole che le pago le tette (Oh, no)

Io le vorrei pagare un dottore (Ah)

Mio fratello ha una palla di weed (Weed)

Sottovuoto, fra’, dentro la zip (Zip)

Te la porta, fra’, sopra uno Zip (Zip)

Frate’, è così compressa che è zip (Mob)

Non dire il mio nome se lo dici male (No)

Duri una stagione quando vinci talent (Ah)

Per fare ‘sta roba, fra’, non hai il fisico (No, no)

E non perché c’è solo il digitale (Oh Oh)

A me le briciole non sono mai bastate (Ah)

Ed è per questo che sono in prima fila (Ah)

E mi hanno detto che chi sa che cosa vale (Ah)

Nella vita non conoscerà l’invidia (No)

‘Sta bimba è più finta della sua quinta in silicone

Recita, Brigitte Bardot

Due righe Virgil Abloh

Vuole solo divertirsi come Cyndi Lauper (Uh)

Mi hai scambiato per un santo

Ma hai sbagliato tutto, io sono il demonio (Bleah)

E stanotte spingo così forte

Che domani forse troviamo il petrolio (Uh, uh)





[Marra.]

Io corro perché il tempo corre, tic-tac

Mi voglio imporre, diktat, 100.000 euro in un Invicta (Yeah)

Best rapper in vita in Ita’

Consegnavo neve per la ditta, in slitta (Ah)

Yeah, in ‘sto gioco poche femmine

Pure calcolando molti rapper

Aspetto che il tuo conto cresca e metto le mani addosso

Perché non è ancora maggiorenne (Uh)

Fero-ce sul ring

Ti apro la faccia come una giacca con le zip

Non vedi? Mi ballano i soldi in tasca, ho un rave nei jeans

Si ferma a dormire una notte e basta, Airbnbitch (Aaaah)

E se ti chiamo, corri attorno ai balordi

Raschiano la scaglia come il curling, tornano i conti

“Chi vi ha fatto entrare?” chiede il body’, rispondo: “I soldi”

Un plug chiama la figlia Molly

Colmo dei colmi (Il colmo dei colmi, bro)

Il ghetto mi celebra (Celebra)

Criminali sul mio Telegram, tenebra

Dalle case con l’eternit, uova alla benedict

Calcolo il benefit che mi dà (Che mi dà)

Chi mi voleva bene è sparito (Seh)

Chi m’ha voluto male si è pentito (Seh)

In partita segno il gol decisivo (Seh)

La tua tipa è il mio sport preferito

[Marra.]

Bro, sai, la mia guida è sport, la tua tipa è sport

Non fare più il G o il Don che non è il tuo sport

È sport la mia Loui Vui’ e la mia GT

Giochiamo ad un altro sport se sto io sul beat

[Paky (Luchè)]

Ho visto sia il brutto che il bello veloce, ah

Batto forte sopra Spoti’ e YouTu’

Mi stringi se corro veloce, ah

Ho quello che vede nei film di Hollywood

Non mi è mai piaciuto lo sport, eh

Ora conto ed alleno le braccia

Ora sì che mi piace lo sport, eh

Ora sì che va meglio, sì, sì, va meglio, ah

Dillo, baby, al tuo boy

Che non lo rivedi poi, ah, ah

L’ho scopata dentro al garage, le piaceva il mio TMAX, ah, ah

Crede che m’importa lei, che le compri questo e quei

Era una scopata e basta, ora sopra il beat di SPORT

E sa che è fumo puro, lo stacco dal chilo

Anche se tutti in crisi, sai, non c’è fumo in giro

Entravo e dopo uscivo, non passavo mai in cassa (Ok)

Che Dio, fra’, ti assista, oggi c’ho i ca**i in testa (Ok), dai, sì, sì

[Luchè]

Ora sono in Champions (Ehi), ma punto al primo posto (Ok)

Lei mi dice: “Per te mi butterei dal Grand Canyon” (uh)

Oddio, manco la conosco

Apro le braccia ma poi mi sposto, seh (Ah)

Gli hater sono fuori allenamento (Ok)

Hanno da ridire sul mio accento (Ehi)

Hanno preso il mio stile in noleggio (Ehi)

Fra’, se mi ammazzi, è un pareggio (Woo)

Non mi fido se mi dici: “Fidati” (No)

I miei fra’ scattano come alle Olimpiadi (Ok)

I miei assegni sono volantini maxi (Ehi)

L’ho scopata finché arrivò il taxi, seh

Devo fare slalom tra ‘ste pu**ane

Che dicono in giro che io sono il padre (Ok)

E il presidente di ‘sto campionato

Ho una squadra di groupie, è un bel gruppo affiatato (Uoh)

Ogni settimana per me Fashion Week (Week)

Mi distacco da ‘sta scena come il Brexit (Ehi)

Per te è la più bella come la Jolie (Ok)

Ma io mi faccio lasciare come Brad Pitt (Uh, uh)

Scommetto di giorno, scommetto di notte

Sulle formiche con le zampe storte

Sugli obesi che perdono la metro

E sulle tro*e che mi corrono indietro (Uh)

Ho il Napoli che si allena in giardino (Ok, Ok)

Ho il tuo rapper preferito nel mirino (Ok, Ok), ehi

Fuori dal coro, ho in tasca dieci palloni d’oro (Uh)

Credeva di stare allo stadio, era la mia cabina armadio, ehi





[Taxi B]

Ho-ho-ho chiesto a Marra: “Fai due rime per sport?” (Gang Gang)

Son dovuto entrare in Trainspotting, ah (Yah)

Ho speso più di 1000 per lo scottish, eh

Ta-ta-taxi, ah, G te? (Ah)

Ca**o parli che sei un mezzo uomo, boy? (Boy)

Ogni pezzo mi si alza il conto

Ho eliminato qualsiasi peso morto, fuck (Bang, bang)

[Taxi B]

Sai, la mia guida è sport, la tua tipa è sport

Non fare più il G o il Don che non è il tuo sport

È sport la mia Loui Vui’ e la mia GT

Giochiamo ad un altro sport se sto io sul ring

Lo uccido per sport





