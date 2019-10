Marracash – Sport (i muscoli) feat. Luchè: audio e testo della nuova canzone

Sport (i muscoli) feat. Luchè. è la nona traccia racchiusa in Persona, atteso disco pubblicato il 31 ottobre 2019 via Universal Music Italia.

Il testo e l’audio della nuova canzone, prodotta da Rashaad Wiggins, Low Kidd & Don Juan “Demo” Casanova.

Marracash – Sport testo

Download su: Amazon – iTunes

Marracash

Questo pezzo è superserio, questo pezzo è un superserie

Yeah

Devo ricordarvi chi ca**o sono





Io corro perché il tempo corre, tic-tac (uoh)

Mi voglio imporre, diktat, 100.000 euro in un Invicta (yeah)

Best rapper in vita in ITA

Consegnavo neve per la ditta in slitta (ah)

Yeah, in ‘sto gioco poche femmine

Pure calcolando molti rapper

Aspetto che il tuo conto cresca e metto le mani addosso

Perché non è ancora maggiorenne (uh)

Feroce sul ring

Ti apro la faccia come una giacca con le zip

Non vedi? Mi ballano i soldi in tasca, ho un rave nei jeans

Si ferma a dormire una notte e basta, AirBnBitch (ahahah)

E se ti chiamo, corri attorno ai balordi

Raschiano la scaglia come il curling, tornano i conti

“Chi vi ha fatto entrare?” chiede il body, rispondo: “I soldi”

Un plug chiama la figlia Molly, colmo dei colmi (il colmo dei colmi, bro)

Il ghetto mi celebra (celebra)

Criminali sul mio Telegram, tenebra

Dalle case con l’eternit, uova alla Benedict

Calcolo il benefit che mi dà (che mi dà)

Chi mi voleva bene è sparito (seh)

Chi m’ha voluto male si è pentito (seh)

In partita segno il gol decisivo (seh)

La tua tipa è il mio sport preferito

Bro, lo sai, la mia guida è sport, la tua tipa è sport

Non fare più il G o il Don che non è il tuo sport

È sport la mia Loui Vui’ e la mia GT

Giochiamo ad un altro sport se sto io sul beat

Io uccido per sport (sport, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’)

Sport (sport, ogni giorno)

Io uccido per sport (sport, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’, ok, corri, fra’)

Sport (sport, uoh, uoh, ok)

[Luchè]

Ora sono in Champions (ehi), ma punto al primo posto (ok)

Lei mi dice:

“Per te mi butterei dal Grand Canyon”, oddio, manco la conosco

Apro le braccia, ma poi mi sposto, seh (ah)

Gli hater sono fuori allenamento, eh-ah (ok)

Hanno da ridire sul mio accento, eh-ah (ehi)

Hanno preso il mio stile a noleggio, eh-ah (ehi)

Fra’, se mi ammazzi è un pareggio, eh-ah (uoh)

Non mi fido se mi dici: “Fidati” (no)

I miei fra’ scattano come alle Olimpiadi (ok)

I miei assegni sono volantini maxi (ehi)

L’ho scopa*a finché arrivò il taxi, seh

Devo fare slalom tra ‘ste pu**ane

Che dicono in giro che io sono il padre

E il presidente di ‘sto campionato

Una squadra di groupie, è un bel gruppo affiatato (oh)

Ogni settimana per me Fashion Week (Week)

Mi distacco da ‘sta scena come Brexit (ehi)

Per te è la più bella come la Jolie (ok)

Ma io mi faccio lasciare come Brad Pitt (uoh)

Scommetto di giorno, scommetto di notte

Sulle formiche con le zampe storte

Sugli obesi che perdono la metro

E sulle tro*e che mi corrono indietro (uh)

Ho il Napoli che si allena in giardino (ok, ok)

Ho il tuo rapper preferito nel mirino (ok, ok), ehi

Fuori dal coro e in tasca dieci palloni d’oro (uoh)

Credeva di stare allo stadio, era la mia cabina armadio, ehi





Bro, lo sai, la mia guida è sport, la tua tipa è sport

Non fare più il G o il Don che non è il tuo sport

È sport la mia Loui Vui’ e la mia GT

Giochiamo ad un altro sport se sto io sul beat

Io uccido per sport (sport, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’)

Sport (sport, ogni giorno)

Io uccido per sport (sport, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’, corri, fra’)

Sport (sport)





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer