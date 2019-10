Nicky Jam – “Íntimo” è il nuovo album: i titoli delle canzoni

Íntimo è il settimo album in studio del cantante e autore statunitense Nick Rivera Caminero, in arte Nicky Jam, che sarà rilasciato in digitale il 31 ottobre 2019 via Sony Music Latin, a quasi tre anni di distanza dall’ultima fatica discografica Fénix, certificata Oro nella penisola e 11 volte platino negli States (Billboard Top Latin Albums). I titoli delle canzoni.

Al suo interno quindici inediti prodotti da Dímelo Flow, Reggi “El Auténtico”, g.o.k.b, Afro Bros, Rike Music, Jeon, Saga WhiteBlack e Jhon El Diver, tra le quali le già conosciute X, Te Robaré, Atrévete e l’ultima arrivata Whine Up.





Per quel che concerne i featuring, gli ospiti del disco sono i cantanti portoricani Rauw Alejandro e Darell Castro, meglio conosciuto semplicemente come Darell, oltre i vari Sech, Anuel AA, Ozuna e J. Balvin, con i quali il cantautore Reggaeton e Latin trap ha duettato nei sopracitati singoli.

Íntimo tracklist (Nicky Jam 2019)

Download su Amazon – Download su iTunes