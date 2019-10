Ketama126 – Kety è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Kety è il quarto album in studio del produttore e rapper laziale Piero Baldini, in arte Ketama126, negli scaffali dei negozi da venerdì 18 ottobre 2019 via Epic Records / Sony Music Entertainment Italy, a quasi un anno e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Rehab. I titoli delle canzoni nel disco, disponibile nel classico CD, anche in versione autografata, e in digitale.

Anticipato dai singoli “Scacciacani” ft. Massimo Pericolo (rapidamente certificato Disco d’Oro) e da “Cos’è l’amore” feat. Franco126, prodotto da Don Joe, con un campione di una unreleased track di Franco Califano, rispettivamente rilasciati il 24 maggio e il 20 settembre 2019, l’atteso disco è composto da altre dodici tracks inedite.

Per quel che concerne gli ospiti di questo progetto dell’artista classe ’92, uno dei più attesi dell’anno, la cui copertina è opera di Blssnd & Mecna, i featuring sono con Chris Nolan & Tedua, Fabri Fibra, Luca Galizia, in arte Generic Animal, Speranza e Noyz Narcos, oltre i già citati Massimo Pericolo e Franco126.





I produttori sono invece Nic Sarno, Drone126, Crookers, Chris Nolan, Nino Brown, Night Skinny, Don Joe e lo stesso Ketama, che ha prodotto ben nove tracce, sette delle quali da solo.

Kety tracklist (Ketama126 album 2019)

DENTI D’ORO 3:48 [Prodotta da Ketama126] JEANS STRAPPATI (feat. Fabri Fibra) 3:35 [Prodotta da Ketama126] LOVE BANDANA (con Chris Nolan & Tedua) 3:32 [Prodotta da Chris Nolan ] SPARA 3:39 [Prodotta da Drone126] GITANO 2:13 [Prodotta da Ketama126] PIU’ FORTE 2:42 [Prodotta da Ketama126] SCACCIACANI (con Massimo Pericolo) [Prodotta da Crookers & Nic Sarno – Video Ufficiale] 3:39 COME VA 2:28 [Prodotta da Ketama126] BABE (feat. Generic Animal) 3:37 [Prodotta da Ketama126] SQUAME (feat. Noyz Narcos) 2:56 [Prodotta da Ketama126 & Night Skinny] BENZINA 2:29 [Prodotta da Ketama126] DIRTY 3:06 [Prodotta da Nino Brown] PROBLEMA (feat. Speranza) 2:39 [Prodotta da Ketama126 & Drone126] COS’È L’AMORE (Don Joe, Franco126 & Ketama126 feat. Franco Califano) 3:29 [Prodotta da Don Joe]