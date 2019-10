Sofi Tukker – Swing: video ufficiale, testo e traduzione + remix

Swing è un singolo dei Sofi Tukker, rilasciato il 12 luglio 2019 via Ultra Records, disponibile anche nelle versioni Tropkillaz Remix disponibile dal 9 agosto, Mahmut Orhan Remix uscita il 16 agosto e Crush Club Remix (30 agosto).

Il testo è tratto dalla poesia “Uma Palavra” del poeta brasiliano Chacal. L’audio e il video ufficiale che accompagna la canzone, uno spettacolare filmato diretto da Charles Todd e ricco di effetti speciali, nel quale gli occhi dei due artisti sembrano quasi indemoniati: Sophie Hawley-Weld sfoggia grandi occhi blu mentre Tucker Halpern occhioni violacei.

Sofi Tukker – Swing Testo e Traduzione

[Intro]

Swing

Oscillare

[Chorus: Sophie Hawley-Weld]

Uma palavra escrita é uma palavra não dita

É uma palavra maldita

É uma palavra gravada como gravata

Que é uma palavra gaiata como goiaba

Que é uma palavra gostosa como gravata

Como goiaba muito gostosa, uma palavra

[Tucker Halpern]

Uma palavra escrita é uma palavra não dita

É uma palavra maldita

É uma palavra gravada como gravata

Que é uma palavra gaiata como goiaba

Que é uma palavra gostosa como gravata

Como goiaba muito gostosa, uma palavra





Una parola scritta è una parola non detta

È una maledetta parola

È una parola inespressa come una cravatta

Che è una parola piccola come la guaiava

È una parola figa come cravatta

Come una gustosissima guaiava, una parola

[Drop]

Hoo-oo

Hoo-oo

Hoo-oo-oo-oo

Swing

Hoo-oo

Hoo-oo

Hoo-oo-oo-oo, oo-oo-oo

Swing

Hoo-oo

Hoo-oo

Hoo-oo-oo-oo

Oscillare

Hoo-oo

Hoo-oo

Hoo-oo-oo-oo, oo-oo-oo

Oscillare

[Chorus: Sophie Hawley-Weld]

Uma palavra escrita é uma palavra não dita

É uma palavra maldita

É uma palavra gravada como gravata

Que é uma palavra gaiata como goiaba

Que é uma palavra gostosa como gravata

Como goiaba muito gostosa, uma palavra

[Instrumental Interlude]





[Chorus]

Uma palavra escrita é uma palavra não dita

É uma palavra maldita

É uma palavra gravada como gravata

Que é uma palavra gaiata como goiaba

Que é uma palavra gostosa como gravata

Como goiaba muito gostosa, uma palavra

Uma palavra escrita é uma palavra não dita

É uma palavra maldita

É uma palavra gravada como gravata

Que é uma palavra gaiata como goiaba

Que é uma palavra gostosa como gravata

Como goiaba muito gostosa, uma palavra

[Outro]

Hoo-oo

Hoo-oo

Hoo-oo-oo-oo, oo-oo-oo

Swing





