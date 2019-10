Ketama126 – Love Bandana feat. Tedua: audio e testo della nuova canzone

Love Bandana feat. Tedua è terza traccia dell’album Kety del laziale Ketama126, pubblicato il 18 ottobre 2019. Leggi il testo e ascolta questo pezzo, scritto dagli interpreti e prodotto dal milanese Christian Mazzocchi, in arte Chris Nolan.

La canzone è tra le più gettonate del progetto, anche perché impreziosita dalla voce del rapper genovese Mario Molinari, aka Tedua.

Ketama126 – Love Bandana testo

Download su: Amazon – iTunes

Ah, ehi

Ah

Ehi (ehi, ah)

(Kety) ehi (brr), ah

Ho la droga che ti ammazza (bang)

Occhio alla Polizia italiana (tu, tu, tu)

Bèbbo mi dice di farla (oh, oh)

Se vuoi fattura, chiedi a mamma

Ok, ok (yah)

È vero, penso sempre ai ca**i miei

Ok, ok (yah)

Il mio tatuaggio è 126 (gang gang gang)

Potevo essere un tossico morto

Invece sono un tossico ricco

A 40 anni squaglio il disco d’oro

Ma non è mica detto che ci arrivo

Tu mi dici accanna “A stare in strada” (stare in strada)

Io t’ho detto a canna questa lagna (questa lagna)

Bèbbo mi dice di farla (dice di farla)

Accendo un missile siamo la NASA

Quanta merda ho visto che non scorderò più

Quanti amici ho perso che non rivedrò più

Ogni giorno il cielo è sempre un po meno blu

Ogni notte per dormire serve di più





Il mio amico ha rischiato ma adesso mangia

Gli attrezzi del mestiere, buste in plastica e bilancia

Ho una madonna che piange sulla mia pancia

Che ne ha viste troppe, non vuole che lo rifaccia (gang)

Vogliamo amore, perché amore non c’è

Love gang gang gang

Abbiamo droga, perché amore non c’è

Brrr

Ho la droga che ti ammazza (bang)

Occhio alla Polizia italiana (tu, tu, tu)

Bèbbo mi dice di farla (oh)

Se vuoi fattura, chiedi a mamma

Ho la droga che ti ammazza (brrr)

Occhio alla Polizia italiana (yah)

Bèbbo mi dice di farla (eh)

Se vuoi fattura, chiedi a mamma





[Tedua]

Sporchi ricordi sporcano l’iride, sulla scena del crimine

Un quadro di Giotto, il disagio del G8, non può descrivere

Oh mettimi una cimice nell’ombelico come Neo

Spero sia Dio che creda in noi e non che a lui ci creda io

Uh Ryan fot*imi, bambina non è mai tardi

Occhio a quei ciottoli, erezione da eruzione come vulcani

Ore, con in testa il suo nome

Mi augura la morte, poi vuol fare l’amore

In strada, indaga, il Jeep e la madama

Qui Ketama, e Tedua, criniera da savana

Nello schermo della tv, pippo strisce delle tigri

Sei stato avvisato fra, uomo mezzo salvato

A-mmo-niti

Tu e il tuo crew, siete puah

Vi facciamo a buah

Belzebù, nel girone con Caronte, salta su

Questo groove, il timone messo a prua

Love Bandana, non la gang tua

Ho la droga che ti ammazza (bang)

Occhio alla Polizia italiana (tu, tu, tu)

Bèbbo mi dice di farla (oh)

Se vuoi fattura, chiedi a mamma

Ok, ok (yah)

È vero, penso solo ai cazzi miei

Ok, ok (yah)

Il mio tatuaggio è 126 (gang gang gang)





Ascolta su: