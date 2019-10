Frah Quintale – Farmacia: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 4 ottobre 2019 per la label Undamento, Farmacia è un singolo del cantautore e rapper bresciano Francesco Servidei, in arte Frah Quintale, scritto di suo pugno e prodotto dal trentino Stefano Ceri.

Il testo e l’audio dell’interessante canzone di questo eclettico artista classe 1989 che, dopo aver conquistato il Disco d’Oro con il debut aalbum “Regardez Moi” e dopo due anni di concerti sold-out, torna finalmente con materiale inedito.

Il dottor Frah Quintale invita l’ascoltatore a lasciarvi curare da lui e dalla sua contagiosa e coinvolgente traccia, che a detta sua “non vi mollerà più. Con noi ha avuto questo effetto sin da subito e siamo sicuri che succederà la stessa cosa anche a voi. Perché “mi fai stare bene, sei la mia farmacia”“.

Non sono esperto né in amore né in cardiologia

Ma ti ho incrociata ed hai fermato la mia emorragia

E il tuo profumo è come l’erba per la Polizia

Se vuoi trattarmi come un cane non farò la spia.





Perché mi fai stare bene

Sei la mia…

Farmacia

Perché mi fai stare bene

Sei la mia…

Farmacia.

Stringo un bicchiere nel palmo, metà per me, metà lo beve l’asfalto

Mischiare il sesso e l’amore è un po’ come mischiare l’alcol ad un farmaco

Io non volevo star solo stasera, quindi mi sono aperto in due

Ma ora ti penserò il doppio, se chiamo il tuo numero, risponde il 118.

Ho esagerato un po’

Qualcuno venga a prendermi

Pensavo fosse amore, invece sono sabbie mobili

Tu mi fai stare come non son stato mai…

Lo sai

Che quando te ne vai via…

Serve un’anestesia





Perché mi fai stare bene

Sei la mia…

Farmacia

Perché mi fai stare bene

Sei la mia…

Farmacia.





