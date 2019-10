Ketama126 – Dirty: audio e testo della nuova canzone

Dirty è la dodicesima traccia dell’album Kety di Ketama126, successore di Rehab, pubblicato il 18 ottobre 2019.

Il testo scritto dall’interprete e l’audio della canzone, prodotto dal romano Nino Brown, al secolo Giacomo Forlani.

Ketama126 Dirty testo

Ci becchiamo e non sappiamo che dirci, ah

Andiamo a casa mia perché siamo dirty, ah

Mi sembri Billie con quei capelli tinti, ah

Dici che mi ami, ma so che fingi

E scappo dal fantasma, ah

Ma prima o poi lo rincontrerò

Se penso troppo all’ansia, ah

E quindi metto il cervello su off

Ci becchiamo e non sappiamo che dirci, ah

Andiamo a casa mia perché siamo dirty, ah

Mi sembri Billie con quei capelli tinti, ah

Dici che mi ami, ma so che fingi





Al mio tre spogliati, ok

Un, due, tre

Baby muovi quel cu*o, baby balla per me, yeah

Possiamo farlo tutta la notte

Per strada si, come foglie morte

Fumo 5 grammi d’erba al giorno

Sostanze in corpo, in testa un porno

Ho nostalgia di un amico morto

Ora ho quello che voglio, e non so più cosa voglio

[Bridge]

Non provo nè amore, nè odio

È come se sentissi un vuoto

Non provo nè amore, nè

No, mhm





[Ritornello]

Ci becchiamo e non sappiamo che dirci, ah

Andiamo a casa mia perché siamo dirty, ah

Mi sembri Billie con quei capelli tinti, ah

Dici che mi ami, ma so che fingi

E scappo dal fantasma, ah

Ma prima o poi lo rincontrerò

Se penso troppo all’ansia, ah

E quindi metto il cervello su off

Ci becchiamo e non sappiamo che dirci, ah

Andiamo a casa mia perché siamo dirty, ah

Mi sembri Billie con quei capelli tinti, ah

Dici che mi ami, ma so che fingi, ah





