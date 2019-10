Ketama126 – Benzina: audio e testo della nuova canzone

Benzina è undicesima traccia dell’album Kety di Ketama126, disponibile dal 18 ottobre 2019.

Il testo scritto dall’interprete e l’audio di questo pezzo, che è anche stato prodotto dal rapper.

Ketama126 – Benzina Testo

Benzina, puzza di benzina, oh

(Ehi, Kety)

Benzina, puzza di benzina, ah

Vestito bianco, sembro papa Wojtyła, ah

Fashion killer, pago un bounty killer, ah

Sulla tua città come Godzilla, ah

Santa Maria, non faccio la spia, ah

Carne rossa, uccido mucche anche in India

Bagno maria, chimica in cucina

No Xanny perché G, quasi ci moriva





Fuori fa caldo, caldo

Caldo, caldo

Devo stare calmo, calmo

Calmo, calmo

D’estate il clima caldo, caldo

Caldo, caldo

Fumo e resto calmo, calmo

Calmo

Non ho sentimento da tre anni

E’ come se sto dentro da tre anni

Ho amici che non sanno controllarsi

Zitta, non riesco a concentrarmi

Gambero rosso di Mazara

Bianca dalla Calabria

Gialla dalla Somaliza

Zì quando entro in sala, ssh

Vuole che la chiamo pu**ana

Non ero uscito dal rione, ora in tutta Italia

[Pre-ritornello]

Fuori fa caldo, caldo

Caldo, caldo

Devo stare calmo, calmo

Calmo, calmo

D’estate il clima caldo, caldo

Caldo, caldo

Fumo e resto calmo, calmo

Calmo





[Ritornello]

Benzina, puzza di benzina, ah

Vestito bianco, sembro papa Wojtyła, ah

Fashion killer, pago un bounty killer, ah

Sulla tua città come Godzilla, ah

Santa Maria, non faccio la spia, ah

Carne rossa, uccido mucche anche in India

Bagno maria, chimica in cucina

No Xanny perché G, quasi ci moriva





