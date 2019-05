Ketama126 & Massimo Pericolo – Scacciacani: audio e testo

Dal 24 maggio è disponibile il nuovo singolo dei rapper Ketama126 & Massimo Pericolo che si intitola Scacciacani, un interessante brano scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto da Crookers & Nic Sarno. Leggi il testo e ascolta la canzone.

Ketama 126, al secolo Piero Baldini, è un emergente, talentuoso e promettente rapper di Latina, che si distingue per un linguaggio magnetico, crudo e diretto, come testimonia il nuovo brano in oggetto, inciso con la collaborazione del collega e amico lombardo Alessandro Vanetti, in arte Massimo Pericolo, con produzione del milanese Nicola Demaria, aka Nic Sarno, e Phra (Francesco Barbaglia), restante metà dei Crookers, che si sciolsero nel 2012.

Scacciacani Testo – Ketama126 & Massimo Pericolo

[M. Pericolo]

Ahahah, Ahahah, Ahahah

Non ho una scacciacani (bitch)

Ho un ammazza infami (snitch)

S*ronzi, su le mani (trrah)

Non ho una scacciacani (bitch)

Ho un ammazza infami (snitch)

S*ronzi, su le mani.

[Ketama126]

Ehi

Ora è tutto (yah, ok, ok, ok, yah)

Ora è tutto (yah, ok, ok, ok, yah)

[K.126]

Quando vendevo non c’ho mai guadagnato (no)

Perlomeno stavo sempre fatto (eh)

Se muore un tossico a nessuno frega un caz*o (no)

Tranne se il tossico è tuo padre o il tuo ragazzo (skrrt)

Prima che imparo a parlare

Quand’ero un pargolo

Ho imparato a stare zitto, sai che non parlo co’

Infami e viscide serpi, spero che muoiano

Voglio portarti a letto in una bara di mogano, ehi

Una bitch, due bitch, tre bitch

Quattro bitch, cinque bitch, non sono monogamo (no)

Yah, Kety e Massimo Pericolo (yah)

“Bang bang” (bang bang bang bang bang bang) come al poligono.





[M. Pericolo]

Non ho una scacciacani

Ho un ammazza infami

Stron*i, su le mani

[K.126]

Ora è tutto (yah, ok, ok, ok, yah)

Ora è tutto (yah, ok, ok, ok, yah)

[K.126]

Io non avevo una lira

Spicci solo per la birra

Pensavo a farla finita

Yah

Ho visto la tua compagnia

Peggio della polizia

Sto solo con la mia famiglia

Ahh Yah

[M. Pericolo]

Mamma, mi sono fumato una canna (skrrt)

E volevo star sotto una palma (brr)

Ma qua stanno sotto alla bamba (grrah)

In pausa pare l’ora d’aria

Caffè più paglia, mal di pancia (tu-tu-tu-tu)

E sto insieme a una ragazza

Mezza francese e mezza pazza (yah)

E se lo Stato non mi salva (ah)

Io me ne vado dall’Italia (ah)

Sopra un volo di Alitalia (yeh)

Chi pensa che sbaglio si sbaglia (yeh)

Voglio soltanto rappare (ah)

Soldi e put*ane, non padre (pah)

Fare una vita normale (pah)

Tipo dormire col cane (brr-brr)

E se davvero ci credi

Non dare peso a ‘sti scemi

E per scordare i problemi

Basta non essere astemi

E se ti spezzano il cuore

Tu metti una mia canzone

Con il volume a cannone

(Così non senti il dolore

Fan*ulo l’amore)





[K.126]

Ora è tutto (yah, ok, ok, ok, yah)

Ora è tutto (yah, ok, ok, ok, yah)

[K.126]

Io non avevo una lira

Spicci solo per la birra

Pensavo a farla finita

Yah

Ho visto la tua compagnia

Peggio della polizia

Sto solo con la mia famiglia

Yah

Yah-ah-ah, yah-ah-ah

Yah-ah-ah, yah-yah, yah, yah





