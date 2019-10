Ketama126 – Come Va: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Come Va, ottava traccia dell’album Kety di Ketama126, pubblicato il 18 ottobre 2019. Questa esplicita canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Piero Baldini, aka Ketama126.

Come Va testo Ketama126

Come va? Come va?

Ehi, ehi, ah

Come va? Come va?

Come va? Come va? Ehi

Ah

Ehi, ah, ah

Come va? Come va?

Come va? Come va? (ok)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (ah, ah)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (hey)

Come va? Come va?

Come va? Come va? (ok)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (ah, ah)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (hey)





Ordino tutto il menù e poi non mangio un ca**o

Non la bacio perché me l’ha appena succhiato

Tro*a cioccolato vuole il mio ca**o bianco

Meglio schiavo della droga, che schiavo dello stato (hey, ah)

Pullup da un enjoy, Gran Turismo (ah)

Nuova religione, nuovo Cristo (ah)

Spendendo anche se odio il consumismo

Tu mi sembri una tro*a, scusami il francesismo (ah)

Sto coi i diavoli o coi miei angeli

Mi serve un alibi, finendo invalidi

Toy Story sì, voglio giocattoli

Bang bang tro*a, come Chief Keef

Posso farti male come la verità

Agente maiale, odio la divisa

Tro*a vuole molly, MDMA

Tip Tap stron*o, uh, ram-pam-pam-pam

Come va? Come va?

Come va? Come va? (ok)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (ah, ah)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (hey)

Come va? Come va?

Come va? Come va? (ok)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (ah, ah)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (hey)





Come va? Come va?

Come va? Come va? (ok)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (ah, ah)

Tutto bene (ah, ah)

Tutto male (hey)

Come va? Come va?





