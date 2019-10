Ketama126 – Jeans Strappati feat. Fabri Fibra: audio e testo della nuova canzone

Il testo e l’audio di Jeans Strappati feat. Fabri Fibra, seconda traccia dell’album Kety del rapper laziale Piero Baldini, in arte Ketama126, pubblicato il 18 ottobre 2019.

Scritta dagli interpreti e prodotta dallo stesso Ketama, questa è indubbiamente una delle più coinvolgenti tracce del progetto, anche perché impreziosita della voce del celebre ospite. Basta il titolo per intuire la tematica di questa canzone.

Jeans Strappati testo Ketama126

Eh, mhm

Oh

Vengo dal nulla, oh

In tasca avevo nulla, sognavo quei soldi

E che ci prendevamo Roma, oh

Pensavo di farli, ma solo in altri modi

Eh, ho dieci ragazze nel back

Ora non penso più a te (un k nel back)

Faccio salire solo il mio cachet (solo il mio cachet)

Pensi sta mer*a mi cambi

Ma è che sono sempre diverso da te (uo, ehi)

Non voglio stare al privè, perché mi annoio

Non sono nella condizione di fare le foto (brr)

Baby ricorda di me, il giorno che muoio (skrt, skrt, skrt)

Ah





E vorrei morire adesso

Autopsia dopo il decesso, è droga

Io non sono più lo stesso, ah

Lei piange sotto un cipresso, e ricorda

Io ho scordato come fare si, l’amore

Ma son diventato bravo si, a sco*are

Mi serve un’infermiera, non un dottore

E voglio morire in strada, non dentro un ospedale

[Fabri Fibra]

Trap, jeans strappati

Ragazzi sballati

In giro fino a tardi

Ricordi sfocati

Trap, jeans strappati

Occhi disperati

Mille sogni infranti

In giro è pieno di infami

In testa mille contatti

I soldi contati

Discorsi scontati

Ricordi sfocati

Trap, jeans strappati

[Fibra]

Ah

Entro di qua con la mia, strofa

Siamo a Milano tutti in, posa

Di gente vera ce n’è, poca

Parli male, lo fai, apposta

Andavo in cerca di una, donna

E invece ho trovato solo droga

Tutti che seguono la moda

Quanta paura fa la noia

[Fibra]

Vivo nella mia bolla

Fuori il mondo che crolla

Ancora una volta (ancora una volta)





E vorrei morire adesso

Autopsia dopo il decesso, è droga

Io non sono più lo stesso, ah

Lei piange sotto un cipresso, e ricorda

Io ho scordato come fare si, l’amore

Ma son diventato bravo si, a sco*are

Mi serve un’infermiera, non un dottore

E voglio morire in strada, non dentro un ospedale

[F. Fibra]

Trap, jeans strappati

Ragazzi sballati

In giro fino a tardi

Ricordi sfocati





