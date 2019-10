Emma Marrone – Fortuna è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

A oltre un anno di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Essere Qui, è in uscita Fortuna, il sesto album in studio della cantautrice Emma Marrone, out via Polydor / Universal Music Italia.

I titoli delle canzoni nell’atteso progetto, in vendita nel classico CD, in vinile e nella versione speciale doppio LP glitter version, in vendita esclusivamente su Amazon.

L’album racchiude quattordici tracce inedite, tra le quali il primo singolo estratto Io Sono Bella, contagioso singolo firmato da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli & Piero Romitelli e prodotto da Dardust, pubblicato venerdì 6 settembre 2019, risultando tra i più trasmessi dalle radio nazionali.





Per il decimo anniversario di una gloriosa carriera, iniziata con il trionfo nella categoria canto della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, è in arrivo questo attesissimo disco composto da canzoni caratterizzate da un sound moderno, nelle quali l’artista, che “fortunatamente” sembra essersi ripresa dalla malattia, si è messa in gioco anche nei panni di autrice, avendo scritto alcune tracks come omonima che apre il progetto, che i numerosissimi fan non vedono l’ora di avere tra le mani e di poter ascoltare.

Fortuna tracklist (Emma album 2019)

Lo trovi su Amazon: CD e Vinile – Doppio vinile special glitter version – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Fortuna 2:59 Io sono bella 3:04 Stupida Allegria 3:18 Luci Blu 3:12 Quando L’Amore Finisce 3:34 Alibi 3:42 Mascara 3:34 I Grandi Progetti 3:29 Manifesto 3:41 Succede Che 3:39 Dimmelo Veramente 3:17 Corri 3:43 Basti Solo Tu 3:10 A Mano Disarmata 4:36