Gio evan – Natura Molta è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Natura Molta è il secondo album in studio dello scrittore e cantautore pugliese Giovanni Giancaspro, in arte Gio Evan, successore di Biglietto di solo ritorno (2018), in uscita il 25 ottobre 2019 via 1Day / MarteLabel / Artist First. I titoli delle canzoni nel disco, che sarà disponibile in vinile, digitale e presumo anche nel formato CD.

Il doppio album racchiude un totale di 20 tracce, tra le quali “Himalaya Cocktail”, “Amazzonia” e il virale “Scudo“, singoli che ne hanno anticipato il rilascio, contenuti nel primo CD. Nel secondo disco sono invece presenti 10 poesie di questo interessante e poliedrico artista.

L’opera propone quindi pezzi che mettono in risalto le sue capacità di cantautore e di poeta, che lo rendono un artista veramente unico nella penisola.





Natura Molta tracklist (Gio evan album 2019)

Lo trovi su Amazon: CD Audio – Vinile e Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Disco 1 – Canzoni

Credo in me esteso 2:52 Himalaya Cocktail 2:56 [Video] Acida e imbattibile 2:40 Amazzonia 3:11 [Audio] Paura di tutto 3:30 Frana 3:16 Metodo (feat. Tom Rosenthal) 2:30 Klimt 3:38 Scudo 4:02 Giacca Avvento (feat. Dellera) 3:05

Disco 2 – Poesie

Sei forte 1:18 Mi aspetto tutto da te 1:28 Rigore al 97° 1:40 Sogni da sistemare 1:41 Vattene 1:27 Vicolo Cieco 2:17 Campagna 1:36 Finita la festa 1:42 Irraggiungibile 1:31 Dall’altra parte 1:25