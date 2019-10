Emma Marrone – Alibi: audio e testo del nuovo brano

Il testo e l’audio di Alibi, sesta traccia dell’album Fortuna di Emma Marrone, rilasciato il ottobre 2019.

La nuova canzone è stata scritta dalla cantante fiorentina e prodotta ancora una volta dall’ascolano Dardust, uno dei producer più richiesti degli ultimi mesi, da quando fu lanciato da Jovanotti, che individuò in lui grosse potenzialità.

In questo triste ma bel pezzo, la cantante parla dell’amore e in particolare di una love story, ormai fatta solo di litigi, che non poteva non finire male…

L’amore è quando non ti difendi

tutto ti fa male eppure non ti fermi

guardi in faccia a chi ti spezza il cuore

continua a non vedere

continua a fare l’amore

ti ho perso dentro una bugia

era la tua, la colpa è mia

ti vedevo come un gigante

io la stron*a, però bella sempre.

Mai… avrei pensato che finisse così, così

come il peggiore dei film

mai… dentro una stanza piena di fumo e alibi, alibi, alibi.





E ci scontreremo ancora

corriamo come i pazzi a 100 all’ora

e ci faremo ancora male

perché ci facciamo sempre male

e tu sai già come va a finire

una cosa senza senso che non sai spiegare

quando basterebbe solamente quell’istante

un bacio lungo tutta la notte

lungo tutta la notte.

L’amore è come quando mi guardi

che non dici niente perché poi ti perdi

quel silenzio che fa più rumore

di una bomba che esplode e spacca le parole

mi hai perso dentro casa tua, non nella mia, la colpa è tua

ti vedevo come un gigante

ora sei come tutta l’altra gente.

Mai… avrei pensato che finisse così, così

come il peggiore dei film

mai… dentro una stanza piena di fumo e alibi, alibi, alibi.

E ci scontreremo ancora

corriamo come i pazzi a 100 all’ora

e ci faremo ancora male

perché ci facciamo sempre male

e tu sai già come va a finire

una cosa senza senso che non sai spiegare

quando basterebbe solamente quell’istante

un bacio lungo tutta la notte

lungo tutta la notte.





Una di quelle che non trovi pace

giochi a nascondino perché non sei capace

hai cambiato pelle, hai cambiato voce

volevo dirti che va bene

ho imparato a stare 1000 passi avanti al dolore

a non confondere la cenere con la neve

ho capito che siamo diversi

tu vivi in un solo mondo, io dentro mille universi

ma una parte di te… sarà sempre… parte di me.

E ci scontreremo ancora

corriamo come i pazzi a 100 all’ora

e ci faremo ancora male

perché ci facciamo sempre male

e tu sai già come va a finire

una cosa senza senso che non sai spiegare

quando basterebbe solamente quell’istante

un bacio lungo tutta la notte

lungo tutta la notte.





