Emma Marrone – Corri: audio e testo della nuova canzone

Corri è la dodicesima e terz’ultima traccia di Fortuna, album della cantante toscana Emma Marrone, uscito il 25 ottobre 2019 via Polydor Records.

Il testo e l’audio della nuova canzone, una delle più virali della sesta era discografica della Marrone, composta da Daniele Magro e prodotta da Luca Mattioni.

Emma Corri testo

Di un passo sei sempre certo

basta guardare dritto

ma su un altro scommetti

la strada è sempre la stessa

ma al ritorno è più corta

perché niente ti aspetta.

Prima che il senso cambi le parole, mmmh

prima che il tempo bruci queste suole.

Corri via dal niente

la tua mente dice di no

ma stai scappando da sempre

corri, corri… maledetta

dalla bocca che poi ti avrebbe detto

corri

ti difendo

meraviglia

impara anche tu che a volte il mondo si sbaglia

bene immenso

cerca un senso.

(Corri

Corri)





Somigli al mondo e ai suoi aspetti

abbracci tarli e difetti

cure e buone intenzioni

potresti se non disturbo

quando rimane tempo

darmi ripetizioni.

Prima che il senso cambi le parole, mmmh

prima che il tempo sfugga a queste suole

per favore non ti voltare.

Corri via dal niente

la tua mente dice di no

ma stai scappando da sempre

corri, corri… maledetta

dalla bocca che poi ti avrebbe detto

corri

ti difendo

meraviglia

impara anche tu che a volte il mondo si sbaglia

bene immenso

cerca un senso.

E non c’è dubbio né affanno che possa fermarti più

e non c’è inganno che possa ferirti più

ho fatto un giuramento

se ti sentissi stanco

con queste gambe corri

ti ho fatto un giuramento

asciuga il viso e il pianto

con le mie gambe corri

corri

corri!





Non ti nascondere

Corri via dal niente

la tua mente dice di no

ma stai scappando da sempre

corri, corri… maledetta

dalla bocca che poi ti avrebbe detto

corri

ti difendo

meraviglia

impara anche tu che a volte il mondo si sbaglia

bene immenso

cerca un senso

non ti nascondere

corri.





