Emma Marrone – Fortuna: audio e testo della nuova canzone tratta dall’album omonimo

Il testo e l’audio della title track dell’album Fortuna di Emma Marrone, disponibile in tutti i negozi da venerdì 25 ottobre 2019.

La nuova contagiosa canzone, prima traccia del disco, è stata scritta dall’interprete e prodotta da Dardust e come si evince dal titolo, si parla di buona sorte.

Emma Marrone Fortuna testo

Download su: Amazon – iTunes

Mi hai dato un bacio in bocca, una lama nel cuore

ti ho vista vestita d’argento

arrivare leggera come la neve

come quella notte in cui credevo di morire

oddio che paura

e invece ho iniziato a respirare.

E a vedere più chiaro

come un lampo che spacca in due il cielo

un richiamo lontano

ho chiuso gli occhi e ti ho seguito

tutti dicevano “è pazza”

e avevano ragione

più mi dicono male

e più mi va bene.

Fortuna che io sono fatta così

mi hai lanciata su una buona stella

fortuna che

che se cado lo stesso

vivo bene lo stesso

vado bene così.

Più gira male e più mi va bene

più gira male e più mi va bene

più dite male e più mi va bene

va bene, va bene, va bene così.





Io voglio essere il posto dove deciderai di restare

costruiamo una casa, un giardino col cane

una vita banale

come una, una di quelle

che nessuno vuole raccontare

oddio che tristezza

e ho capito di colpo da che parte stare.

E a vedere più chiaro

come un lampo che sembra un sorriso

non serve stare in alto per toccare il cielo con un dito

tutti dicevano “è pazza”

e avevano ragione

più mi dicono male e più mi va bene.

Fortuna che io sono fatta così

mi hai lanciata su una buona stella

fortuna che

che se cado lo stesso

vivo bene lo stesso

vado bene così.

Più gira male e più mi va bene

più gira male e più mi va bene

più dite male e più mi va bene

va bene, va bene, va bene così.

Fra tutte le cose che vi vorrei dire

come un fiume in piena che parte dal cuore

si vince e si perde ma vale la pena anche solo provare

il futuro non esiste

esisti solo tu

e la voglia che ho dentro di dare, di dare, di dare sempre di più

sempre di più.





Fortuna che io sono fatta così

mi hai lanciata su una buona stella

fortuna che

che se cado lo stesso

vivo bene lo stesso

vado bene così.

Più gira male e più mi va bene

più gira male e più mi va bene

più dite male e più mi va bene

va bene, va bene, va bene così

Più gira male e più mi va bene

più gira male e più mi va bene

più dite male e più mi va bene

va bene, va bene, va bene così

va bene così, ahahah.





