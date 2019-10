Emma Marrone – Luci Blu: audio e testo della nuova canzone

Luci Blu è la traccia numero quattro dell’album di Emma Marrone intitolato Fortuna, out dal 25 ottobre 2019 via Polydor Records.

Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, scritta da Simone Cremonini & Davide Simonetta e prodotta da Dario Faini, in arte Dardust.

Emma – Luci Blu testo

Girano così…

le cose, sai com’è

che sembra puoi far tutto

e invece non puoi fare niente

io ancora non ce l’ho

la pillola del tempo

che se la prendo torno

torno e mi risveglio da te, eh-eh.

E ci resto fino a quando

non ho capito dove sbaglio!

finché non ho imparato a renderti felice

finché non ho imparato a renderti felice.

Ora ti prenderò in braccio

senza stringere troppo

per non farti male

per non farti male

ma abbastanza da non farti cadere giù

e si accendono le luci blu

che facciamo l’amore

poi ti lascio andare

ciao.





Mettiamola così

da oggi cambio tutto

e metto l’orizzonte

appeso come un quadro sopra il letto

e se voglio lo riguardo

perché non so immaginarlo

finché non ho imparato a renderti felice

finché non ho imparato a renderti felice.

Ora ti prenderò in braccio

senza stringere troppo

per non farti male

per non farti male

ma abbastanza da non farti cadere giù

e si accendono le luci blu

che facciamo l’amore

poi ti lascio andare

non c’è niente da dire.

C’era tutto, io e te e quelle luci blu

c’era tutto, io e te e quelle luci blu

c’era tutto, io e te e quelle luci blu.





E si spengono le luci e tu

tu non volermi male

se ti ho lasciato andare

ciao

ciao.

E si spengono le luci e tu…

tu.





