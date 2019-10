Emma Marrone – Mascara: audio e testo della nuova canzone

Mascara è la settima traccia dell’album Fortuna di Emma Marrone, fuori dal 25 ottobre 2019. Il brano in oggetto è veramente molto carino e divertente e sono certo che un sorriso lo strapperà anche a voi.

Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, scritta da Davide Petrella ed Elisa Toffoli, che insieme a Dario Faini, in arte Dardust, ha anche curato la produzione.

Emma – Mascara testo

Uhuhuhuh uhuhuhuhuhuh

Mi sveglio che è già notte

preparerò un caffè

che ieri è stato folle, ah

altro che sogni e share

i miei alibi

la maledetta solitudine di vivere

tu con i rimorsi di una vita

passata a confondere l’amore.

Tanto prima o poi

ci mancheremo noi

ma tu cosa ne sai

e odiami se vuoi.

(Uhuhuhuh)

La tua follia è impossibile

(Uhuhuhuh)

non mi hai mai vista piangere

(Uhuhuhuh)

mi piace che mi fai ridere

(Uhuhuhuh)

talmente forte che poi mi cola il mascara.





Mi specchio al microonde

mi trucco un po’ di più

che l’odio si nasconde

come le auto blu.

Esco in strada per pensare

e per restare sola ma sei lì

che mi rincorri ancora in mutande

con quel tuo sorriso che ti spaccherei.

Ma tanto prima o poi

ci mancheremo noi

ma tu cosa ne sai

tu odiami se vuoi.

(Uhuhuhuh)

La tua follia è impossibile

(Uhuhuhuh)

non mi hai mai vista piangere

(Uhuhuhuh)

mi piace che mi fai ridere

(Uhuhuhuh)

talmente forte che poi mi cola il mascara.

Se cola il trucco ti parlo ancora un po’ di me

(mascara)

al posto del mascara inchiostro indelebile

(ma-ma-mascara)

per strada cantiamo canzoni romantiche

(mascara)

non fare drammi che è inutile.





Tanto prima o poi

ci mancheremo noi

ma tu cosa ne sai

tu odiami se vuoi.

(Uhuhuhuh)

La tua follia è impossibile

(Uhuhuhuh)

non mi hai mai vista piangere

(Uhuhuhuh)

mi piace che mi fai ridere

(Uhuhuhuh)

talmente forte che poi mi cola il mascara

(Uhuhuhuh)

ma-ma-mascara

(Uhuhuhuh)

mascara

(Uhuhuhuh)

ma-ma-mascara

(Uhuhuhuh)

talmente forte che poi mi cola il mascara.





