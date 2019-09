Emma – Io sono bella: audio e testo del nuovo singolo scritto da Vasco Rossi

E’ stato scritto niente di meno che da Vasco Rossi il nuovo rockeggiante singolo di Emma Marrone, disponibile dal 6 settembre 2019 via Universal Music Italia: leggi il testo e ascolta il nuovo brano. Gli altri autori sono Gaetano Curreri, Gerardo Pulli & Piero Romitelli, mentre la produzione è opera di Dario Faini, in arte Dardust.

In questa interessante canzone, che anticipa il rilascio del sesto album in studio, successore di Essere qui (gennaio 2018), la cantante fiorentina si rivolge a una persona, alla quale chiede senza volgarità, una semplice avventura e poi ognuno per la sua strada, ma per divertirsi con lei, quest’individuo deve essere speciale e non come tutti gli altri.

Emma – Io sono bella testo

Download su: Amazon – iTunes

Fammi godere adesso

solo per un istante

io mi accontenterò

e ti amerò durante

vorrei gridare qui

dammi l’estate sempre

ma poi capisco che-e

tu non puoi darmi niente.

Io sono bella, sono bella, sono bella si

ma non mi frega niente

io sono bella, sono bella, sono bella si

io sono bella sempre.





Ti direi

sono stanca di essere come mi vogliono tutti

sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri

se vuoi restare va bene, va bene.

Fammi sfogare qui

che non posso da nessuna parte

non mi vergogno di

di confessartelo all’istante.

Io sono bella, sono bella, sono bella si

ma non mi frega niente

io sono bella, sono bella, sono bella si

io sono bella sempre.

Ti direi

non mi devi ripetere quello che dicono tutti

non mi devi convincere che non sei uno dei tanti

se vuoi restare va bene

basta solo che, basta solo che poi

tu sparisca e comunque

non voglio niente da te

da ricordare neanche, neanche, neanche (woah).





Fammi godere adesso

solo per un istante

fammi godere adesso.





Ascolta su: