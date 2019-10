Emma Marrone – Basti Solo Tu: audio e testo del nuovo brano

Il testo e l’audio di Basti Solo Tu, tredicesima e penultima traccia racchiusa nell’album Fortuna, il sesto disco di Emma Marrone, fuori dal 25 ottobre 2019 via Polydor Records.

Scritta da Erika Mineo, in arte Amara, e composta da Luca Mattioni & Antonio Maggio, Basti Solo Tu è una emozionante canzone d’amore magistralmente interpretata dalla cantante toscana, una meravigliosa e pura poesia, che non deluderà di certo i numerosissimi fan.

Basti Solo Tu testo

La luna è andata via

tra poco arriva il sole

e intanto il tempo passa senza far rumore

è musica il silenzio

per chi lo sa ascoltare

per noi che per esempio

non usiamo le parole per spiegare

quello che sentiamo dentro

perché ci basta respirarci e stare accanto

perché ci bastano questi occhi per comprendere la verità

quella che nessuno sa.

Portami dove vuoi tu

portami lontano e non lasciarmi più

lì dove c’è motivo per non perderci lontano da ogni dubbio

via da ogni dolore

portami ancora più su

dove non c’è niente e basti solo tu

dove anche le stelle non finiscono.





Non servono bugie

per me che so vedere

che cosa si nasconde in ogni tua espressione

una carezza data

data con tenerezza

è come regalare al dubbio almeno una certezza

e tu lo sai quando lo dico cosa intendo

amore scusami se ancora ti difendo.

Portami dove vuoi tu

portami lontano e non lasciarmi più

la vita è un quadro bianco da dipingere con i colori delle scelte di ogni giorno

portami ancora più su

dove non c’è niente e basti solo tu

dove anche le stelle non finiscono.

Saremo il senso che daremo nostri giorni

due confini che si uniscono

saremo tutto quello che non siamo ancora stati

saremo esattamente come noi ci siamo sempre immaginati!

Portami lontano e non lasciarmi più

lì dove c’è un motivo per non perderci lontano da ogni dubbio

via da ogni dolore

portami amore più su

dove non c’è niente e basti solo tu

dove non c’è niente e basti solo tu

e basti solo tu.





La luna è andata via

tra poco arriva il sole

e intanto il tempo passa senza far rumore.





