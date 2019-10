Emma Marrone – Dimmelo Veramente: audio e testo del nuovo brano

Il testo e l’audio di Dimmelo Veramente, undicesima traccia dell’album Fortuna il sesto in studio di Emma, rilasciato il 25 ottobre 2019.

La nuova contagiosa canzone, è stata scritta dalla cantante insieme a Antonio Di Martino & Gianclaudia Franchini e prodotta da Frenetik (Daniele Mungai) & Orang3 (Daniele Dezi)

Emma Marrone Dimmelo Veramente testo

Download su: Amazon – iTunes

A volte è questione di passi, di scelte, occasioni, di probabilità

il darsi per vinto e pensare sbagliando che forse questa realtà…

non fa per te

che hai congelato l’amore per giorni migliori

pensa, a volte è questione di abitudini, di cose semplici, programmi stupidi

stare comodi a casa i sabati

a fare davvero l’amore finché ci va

cercando di vivere e basta.

Come stai?

dimmelo veramente

a telecamere spente

anche se c’è troppa gente

anche se non è importante

grida più forte a carte scoperte

dimmelo veramente

anche se non è importante

ma che cosa è importante?





A volte è questione di solitudini, pensieri inutili, paure e limiti

ogni tanto fa bene illudersi

ascoltando i rumori di fondo della città

di chi vive il tuo stesso viaggio.

[x2]

Come stai?

dimmelo veramente

a telecamere spente

anche se c’è troppa gente

anche se non è importante

grida più forte a carte scoperte

dimmelo veramente

anche se non è importante

ma che cosa è importante?

A volte è soltanto questione di metri

di previsioni sbagliate

paranoie improvvise

quando la vita è una cosa perfetta

forse a volte un po’ stron*a

si, ci vuole pazienza

tu vivi e basta

Come sta?

e dimmelo veramente

a telecamere spente

anche se c’è troppa gente

anche se non è importante

grida più forte a carte scoperte

dimmelo veramente

anche se non è importante

ma che cosa è importante?.





Come stai?

dimmelo veramente

a telecamere spente

anche se c’è troppa gente

anche se non è importante

grida più forte a carte scoperte

dimmelo veramente

anche se non è importante

ma che cosa è importante?





Ascolta su: