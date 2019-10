Benji & Fede – Good Vibes è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Good Vibes è il quarto album in studio di Benji & Fede, in uscita il 18 ottobre 2019 via Wm Italy, a oltre un anno e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica Siamo solo Noise, che esordì direttamente in prima posizione nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola. I titoli delle canzoni nel disco, disponibile nel classico CD (anche nell’edizione autografata e in quella con un ciondolo) e in digitale

Il disco è stato anticipato da due importanti singoli, entrambi co-scritti e prodotti dalla coppia formata da Federico Mercuri & Giordano Cremona, aka Merk & Kremont: la hit “Dove e Quando“, ottava traccia scritta dal duo pop più famoso d’Italia e i due producer (vale a dire il team successo di “Tutto per una ragione” che dominò le classifiche nel 2017 raggiungendo ben due volte la certificazione di Disco d Platino), rilasciata il 31 maggio 2019 e certificata ben 3 volte Disco di Platino. L’altro assaggio è invece il più recente “Sale“, quinta traccia in duetto con la sedicenne talentuosa cantautrice Shari Noioso, disponibile dal successivo 4 ottobre. Gli autori di questo bel pezzo sono Benjamin, Federico, la friulana classe 2002, Eugenio Maimone, Francesco Landi, Leonardo Grillotti e i due produttori.

Nell’album sono presenti ulteriori dieci canzone inedite, alcune delle quali particolarmente affascinanti perché impreziosite da rilevanti featuring. Gli ospiti del progetto sono infatti il cantautore emiliano Filippo Neviani, in arte Nek, sulle note della terza traccia, il rapper campano Rocco Hunt nella settima traccia e il rapper reggino Massimiliano Cellamaro, artisticamente conosciuto come Tormento, nell’undicesima e penultima track.





Reduci da quattro anni fiabeschi, nei quali i cui primi tre album “20:05” (ottobre 2015), “0+” (ottobre 2016) e “Siamo solo Noise” (marzo 2018) sono arrivati in cima alla classifica, ottenendo risultati davvero rilevanti, quest’amata coppia è pronta a iniziare ufficialmente la quarta era discografica e se il buongiorno si vede dal mattino, non è affatto difficile ipotizzare che anche in questo caso sarà un autentico successo.

Good Vibes tracklist (Benji e Fede album 2019)

Good Vibes 3:03 Solo con te 2:36 Safari (feat. Nek) 3:06 Tatuaggi 3:13 Sale (feat. Shari) 2:37 [Video Ufficiale – Regia: Marc Lucas & Igor Grbesic (DamnFilms)] Quando sei con me 2:59 L’ultimo gin tonic (feat. Rocco Hunt) 2:55 Dove e quando 3:10 [Video Ufficiale – Regia: Marc Lucas & Igor Grbesic (DamnFilms)] Mi piace 2:32 Magnifico difetto 3:24 Tra lo stomaco e lo sterno (feat. Tormento) 3:12 Ogni volta 2:54