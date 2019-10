Geôlier – Senz e me: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Senz e me è la seconda traccia dell’album Emanuele, contagioso disco d’esordio del rapper Geôlier, pubblicato l’11 ottobre 2019. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone, prodotta dal napoletano Valerio Nazo.

In questa bella canzone, una delle più ascoltate e virali dell’intero progetto, il rapper corteggia costantemente una ragazza, che a quanto sembra, è molto cocciuta. Anche se questo pezzo non è impreziosito da alcun featuring, non mi meraviglierei se in futuro diverrà un singolo.

Geolier Senz e Me testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Nennè si semp a stess, nun m ricer e no

Si te chiamm tu t’ sbatt e m rispunn “che vuò?”

Si aggressiv e fors è chest ca m piace chiu assaij

Ma sta ser ij t preg nun m ricer e no

Vien nu poc loc rimm chell che tien

Ij to lev nda nient so brav a fa chest

Rimm mo aro sta patt ij cio dic staser

Ca fai ammor cu me e tu nun da rett o riest

O sacc che è difficil l’ammor chest è

Ij cu te nun teng limite e nun sacc o pcche

Ij to giur nun to prumett ca si stai nsiem a me

Fra cient ann quand mor e libr parln e me

Parl parl tropp ma nuij ciamma vasà

Pe me tu si na pen ca nun vogl scuntà

Pe me si comm a lun ca m ferm a guardà

Ca chiu ij m allong chiu nun cia facc e nun pozz tuccà

[Ritornello]

E dimm tu

Che fai quand stai senz e me

Che fai quand te manc arint

Quand o telefn squill ma tu nun m rispunn

E stai senz e me

Che fai si staser scinn

E m acchiapp sul a me felic

O sai buon ca ij vuless sta sulament

Sulament cu te





[Strofa 2]

O sacc buon ca nun par

Ma pe me tu si a cos mi chiu car

E si tu m chiamm tutt e ser o sai ce car

Ma po riest mal si m vest e m n vac

M ric c stai bon e come me chi t tocc

Ma ij nun agg mai vulut na uaglion c’ ascolt

Tant fai a capa toij tien a capa che è tost

Tant ‘tt cos va buon e tutt cos ca è appost

[Ritornello]

E dimm tu

Che fai quand stai senz e me

Che fai quand te manc arint

Quand o telefn squill ma tu nun m rispunn

E stai senz e me

Che fai si staser scinn

E m acchiapp sul a me felic

O sai buon ca ij vuless sta sulament

Sulament cu te





Ragazza sei sempre la stessa, non dirmi di no

Se ti chiamo, tu ti sbatti e mi rispondi “che vuoi?”

Sei aggressiva e forse è questo ciò che mi piace di più

Ma questa sera io ti prego, non dirmi di no

Vieni un po’ qua, dimmi che problemi hai

Io te li tolgo subito, sono bravo a fare questo

Dimmi ora dove sta tuo padre, io glielo dico stasera

Che fai l’amore con me e tu non dare retta al resto

Lo so che è difficile, l’amore è questo

Io con te non ho limiti e non so il perché

Io ti giuro non te lo prometto che sei stai insieme a me

Fra cento anni quando muoio, i libri parleranno di me

Parli, parli troppo ma noi ci dobbiamo baciare

Per me tu sei una pena che non voglio scontare

Per me sei come la luna che mi fermo a guardare

Che più mi allungo, più non ce la faccio e non posso toccare





E tu dimmi

Che fai quando sei senza di me

Che fai quando ti manco dentro

Quando il telefono squilla, ma non rispondi

E stai senza di me

Che fai se stasera scendi

E mi prendi solo a me, felice

Lo sai bene che io voglio stare solamente

solamente con te

So bene che non sembra

Ma per me tu sei la cosa mia più cara

E se tu mi chiami tutte le sere, lo sai che ci cado

Ma poi ci resti male se mi vesto e me ne vado

Mi dici che stai bene e come me chi ti tocca

Ma io non ho mai voluto una ragazza che ascolta

Tanto fai di testa tua, hai la testa che è dura

Tanto va tutto bene e tutto è apposto qui.

Ascolta su: