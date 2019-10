Benji & Fede – Safari feat. Nek: audio e testo della nuova canzone

Safari feat. Nek è la traccia numero tre dell’album Good Vibes di Benji & Fede, quarto disco in studio, disponibile dal 18 ottobre 2019.

Leggi il testo e ascolta la nuova contagiosa canzone, prodotta da Merk & Kremont, che l’hanno anche scritta insieme agli interpreti e Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre e Leonardo Grillotti.

Benji e Fede – Safari testo

Siamo nati

in posti complicati

il tempo perso ci ha insegnato a farla semplice

siamo cresciuti

in mezzo agli sconosciuti, yeh-eh, whohoh.

[Nek]

Peccato per chi sta solo con i propri simili

sui libri non si legge come essere liberi

davvero vogliono fermare noi (ahahah)

noi selvaggi animali.

Come in un Safari

c’è un sole rosso come una Ferrari

magari poi sfrecciamo un po’

nella notte

nella notte

[Nek]

nella notte senza fari

e l’autostrada sembra l’Ocean Drive

[x5] Ocean Drive.





Non è vero che il successo è di chi lo merita

so che invece la vendetta è di chi la medita

ma noi abbiamo sogni grandi come l’America, yeh-eh, whohoh.

Peccato per chi cerca solo i propri simili

non è la miseria che ci rende miseri

davvero vogliono ingabbiare noi

noi che siamo animali.

Come in un Safari

c’è un sole rosso come una Ferrari (brrrra)

magari poi sfrecciamo un po’

nella notte

nella notte

nella notte

nella notte senza fari

e l’autostrada sembra l’Ocean Drive

Ad ogni costo

il nostro posto

è l’Ocean Drive

[Nek]

e non lo posto

ma di nascosto

so che ci andrai





Ocean Drive, tu ci andrai

Ocean Drive.

Noi che siamo giaguari

come in un Safari

c’è un sole rosso come una Ferrari

magari poi sfrecciamo un po’

nella notte

nella notte

nella notte

nella notte senza fari

e l’autostrada sembra l’Ocean Drive

l’Ocean Drive

[x3] Ocean Drive

(Nella notte, nella notte, nella notte)

e l’autostrada sembra l’Ocean Drive

[x6] Ocean Drive.





