Benji & Fede – Magnifico difetto: audio, testo e video ufficiale del nuovo singolo

Magnifico difetto è la decima traccia dell’album Good Vibes di Benji & Fede, disponibile ovunque da venerdì 18 ottobre 2019.

Il testo e l’audio di questa bella e contagiosa canzone, scritta e composta dagli interpreti, con la collaborazione di Eugenio Maimone, Fabio Pizzoli, Leonardo Grillotti, Massimiliano Pelan e la coppia composta da Federico Mercuri & Giordano Cremona, artisticamente conosciuti come Merk & Kremont, che hanno anche curato la produzione.

Nel brano, uno dei più ascoltati del disco, che non a caso da fine dicembre è diventato il terzo singolo estratto, si parla delle difficoltà e allo stesso tempo della magia di un rapporto sentimentale. Il singolo è on air dal 20 dicembre.

Il Video

Da mercoledì 18 dicembre 2019, ovvero a due mesi esatti dall’uscita dell’album, è online il video ufficiale che accompagna questo bel brano d’amore, un filmato diretto da William9, che vede il duo composto da Benjamin Mascolo & Federico Rossi, immerso in meravigliosi paesaggi nevosi. Semplice ma veramente ben fatta la clip girata tra le montagne delle Dolomiti, allo Ski Resort Obereggen e nel rifugio Oberholz, in Trentino-Alto Adige.

Benji e Fede – Magnifico difetto testo

Sarà l’atmosfera

il caldo o la sera

la voglia di dirsi parole scontate

sarà un’altra scusa

a fermare il tempo

a darci ancora un momento

sarà colpa mia

o forse anche tua

prometterci niente, mantenendo tutto

e non chiedere scusa

l’amore è sempre una prova

Oh panico, panico, panico quando mi guardi

salto, mi giro e ripasso senza fermarti

oh-oh-oh panico, panico, panico quando riparti

e non so cosa fare se non ci sei

e non so cosa fare se non ci sei.





Perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo

e non voglio

dare un senso a tutto questo

ma con te è diverso

e cancelliamo le paure

per poi poterci addormentare

perché noi siamo

un magnifico difetto.

Saremo abitudine

a volte anche un vizio

sarò sempre pronto a fidarmi di te

sarà che non voglio

lasciarti mai sola

o dedicarti la noia

sarà colpa mia

o forse anche tua

parlarci di tutto senza dire mai niente

io che ti chiedo scusa

poi… poi ti bacio a memoria.

Panico, panico, panico vorrei baciarti

salto, mi giro e ripasso senza fermarti

oh-oh-oh panico, panico, panico quando riparti.

Perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo

e non voglio

dare un senso a tutto questo

ma con te è diverso

e cancelliamo le paure

per poi poterci addormentare.

Panico, panico, panico quando mi guardi

e panico, panico, panico quando riparti.





E cancelliamo le paure.

Perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo

e non voglio

dare un senso a tutto questo

ma con te è diverso

e cancelliamo le paure

per poi poterci addormentare

perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo.





