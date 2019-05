Benji & Fede – Dove e Quando: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Dove e Quando, singolo di Benji e Fede disponibile ovunque dal 31 maggio 2019.

Scritta da Benjamin Mascolo & Jacopo Ettorre e Federico Mercuri & Giordano Cremona, in arte Merk & Kremont (già al lavoro nella hit “Tutto per una ragione” certificata Doppio Disco di Platino), la nuova canzone spezza tre lunghi mesi di silenzio musicale dell’amato duo pop, idolo delle teenagers.

Benji & Fede Dove e Quando testo

Guida fino alla mattina

la luna che…

mi accompagna fino a te

in montagna, al mare in una laguna

se ti trovo non è fortuna ma

solo l’inizio dell’estate

le nostre litigate

ce le paghiamo a rate, dai

adesso serve un posto un po’ meno caldo

e una casa per noi soltanto

e… tu sai dov’è.

Dimmi dove e quando

dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

e non ho più nessuna scusa stupida

non conta neanche il traffico che c’è

dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

senza tante parole

manda la posizione

oh-oh-oh-oh

dimmi dove e quando

dimmi dove e quando.





E se il tuo treno

passa una volta

dimmi a che ora è

arrivo prima che cada l’ultimo fulmine

eh-eheh

cerco un po’ di tempo

cellulare spento

per ballare senza raeggeton.

Dimmi dove e quando

dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

e non ho più nessuna scusa stupida

non conta neanche il traffico che c’è

dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

senza tante parole

manda la posizione

oh-oh-oh-oh.

Dimmi dove e quando

che sto accelerando

l’ultimo sorpasso e giuro sono da te, da te

intanto tienimi il mio posto

e non mi importa se da bere non c’è.





Dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

e non ho più nessuna scusa stupida

non conta neanche il traffico che c’è

dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

senza tante parole

manda al posizione

oh-oh-oh-oh

dimmi dove e quando.





