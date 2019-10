Benji & Fede – Ogni volta: audio e testo della nuova canzone

Ogni volta è la dodicesima ed ultima traccia dell’album Good Vibes di Benji & Fede, successore di Siamo solo Noise, fuori dal 18 ottobre 2019.

Leggi il testo e ascolta questa bella e romantica canzone, scritta e composta da Federico Rossi e prodotta da Francesco Landi presso il Take Away Studios di Modena.

Benji e Fede – Ogni volta testo

Download su: Amazon – iTunes

Ogni volta che non c’è un taxi proprio quando devo andare

ogni volta che non trovo pace

e qualcuno dice “mi dispiace”

ogni volta che mi prendo male, lascia stare

come quando ci riprovo e non succede niente

e rimango sempre solo come un sedicenne.

La mattina mi sveglio

e scendo e accendo la tv

per coprire i miei silenzi

e quelli che hai lasciato tu, aah

se non ti trovo più|

ti verrò a cercare

solo per fare l’amore

o solo per litigare

se sei le stelle io sono la Nasa

prima di tornare a casa

ti verrò a cercare, eh-eh, eh.





Ogni volta che vado in albergo

che sto in una doppia, però ad uso singola

ogni volta che ti perdo e non c’è la rivincita

ogni volta che decido di imparare a cucinare

ma non ce la posso fare

non ce la posso proprio fare.

La mattina mi sveglio

scendo e spengo la tv

per trovare i tuoi silenzi

ora che non li sento più, aah

mi hai lasciato tu

ma ti verrò a cercare

solo per fare l’amore

o solo per litigare

se sei le stelle io sono la Nasa

prima di tornare a casa

io ti verrò a cercare

per dirti che sei la migliore

scelta che so di sbagliare

solo per fare l’amore

o solo per litigare.

Sei l’abitudine che non ho perso

sei quella che ho incontrato troppo presto

sei il tatuaggio che oramai nascondo

ma anche in capo al mondo





Ti verrei a cercare

solo per fare l’amore

o solo per litigare

se sei le stelle io sono la Nasa

prima di tornare a casa

io ti verrò a cercare

per dirti che sei la migliore

scelta che so di sbagliare

solo per fare l’amore

o solo per litigare, oh-oh-oh.





Ascolta su: