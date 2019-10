Benji & Fede – Solo con te: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Solo con te, seconda traccia dell’album Good Vibes di Benji & Fede, uscito il 18 ottobre 2019.

La track è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre, Leonardo Grillotti e Merk & Kremont, che hanno anche prodotto questa allegra ed energica canzone dal ritmo latino, come del resto quasi l’intero album.

Il brano, che unisce sonorità pop e reggaeton, racconta come l’amore possa cambiare la propria vita e le proprie abitudini.

Benji e Fede Solo con te testo

Ho smesso con i piani

coi segni zodiacali

come sarà domani non lo so

bicchiere mezzo pieno

così pensiamo meno

sdraiati sotto al cielo per un po’.

E adesso che resta giorno fino alle 9

voglio stare tranquillo prima di un altro hangover

c’è chi mi dice che vado troppo veloce

gli dico che mi piace.





Solo con te

so fare tardi tutte le volte

e vado al mare anche a mezzanotte

da quando ho incontrato te

solo con te

dormo di giorno ed esco la sera

e non m’importa la luna piena

da quando ho incontrato te-eh-eh eh-eh eh-eh-eh.

E ti va bene più o meno qualunque cosa

basta che sia per sempre anche se dura un’ora

come il profumo dell’estate sui vestiti

quando non vuoi andare anche se mi saluti

io che vorrei cambiare da un po’

ma forse oggi è meglio di no

a chi mi dice che vado troppo veloce

gli dico che mi piace.

Solo con te

so fare tardi tutte le volte

e vado al mare anche a mezzanotte

da quando ho incontrato te

solo con te

dormo di giorno ed esco la sera

e non m’importa la luna è piena

da quando ho incontrato te-eh-eh eh-eh eh-eh-eh.

E lascio tutto adesso che

se perdo un volo trovo te

ritrovo te

solo con te

è tutto così semplice

che non ci posso credere

mi capita solo con te.





Solo con te!

so fare tardi tutte le volte

e vado al mare anche a mezzanotte

da quando ho incontrato te

solo con te!

dormo di giorno ed esco la sera

e non m’importa la luna piena

da quando ho incontrato te-eh-eh eh-eh eh-eh-eh.

eh-eh eh-eh eh-eh-eh

solo con te

eh-eh eh-eh eh-eh-eh

mi capita solo con te

solo con te.





