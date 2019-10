CNCO & Manuel Turizo – Pegao: video ufficiale, testo e traduzione

Pegao è un singolo dei Cnco in duetto con il cantautore colombiano Manuel Turizo, estratto dall’EP Que Quiénes Somos, pubblicato l’11 Ottobre 2019 via Sony Music Latin. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto dal veterano Nuno Gomes.

Scritta dagli interpreti e prodotta da Zenzei, in questa contagiosa canzone si fa la corte a una ragazza, alla quale vengono dette belle e dolci parole, al fine di conquistare il suo cuore. Insomma, una tematica classica della boy band statunitense di pop latino e reggaeton.

Pegao Testo e Traduzione — CNCO • Manuel Turizo

[Intro: CNCO]

Hmm-hmm (¿Cómo, baby?; yeh)

Hmm-hmm (Come, piccola?; Yeh)

[Pre-Coro: CNCO]

Y sé que te han prometido mil cosas

Pero yo voy a llevarte, donde conduce mi boca

Bailando te pones peligrosa (Peligrosa)

Haces que se pare el mundo, solamente si me tocas (Yeh-yeh)

So che ti hanno promesso mille cose

Ma ti porterò dove ti porta la bocca

Ballando, diventi pericolosa (pericolosa)

Fai fermare il mondo, solo toccandomi (Yeh-yeh)

[Coro: Manuel Turizo & CNCO]

Yo quiero tenerte a mi la’o

Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte?, lady

Tú me tienes enamora’o

Manuel Turizo: Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte?, eh

Voglio averti al mio fianco

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? Ragazza

Mi hai fatto innamorare

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti?

[Verso 1: CNCO]

Dime que hago pa’ tenerte

Solo ven y cámbiame la suerte

Yo me enamoré solo con verte

Y llegaste de repente

En ti vi algo diferente

Yo sé que tus ojos no me mienten

No sé qué tiene que me enamoras

Cuando estoy contigo se paran las horas

Quédate conmigo, no te dejo sola

Tú tienes eso que me descontrola

Dimmi che devo fare per averti

Vieni solo a cambiare la mia sorte

Mi sono innamorato solo vedendoti

E sei arrivata improvvisamente

In te ho visto qualcosa di differente

So che i tuoi occhi non mi mentono

Non so cos’abbia che mi faccia innamorare

Quando sono con te, si fermano le ore

Resta con me, non ti lascio solo

Hai quella cosa che mi fa perdere il controllo





[Coro]

Manuel Turizo: Yo quiero tenerte a mi la’o

Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte?, lady

CNCO: Tú me tienes enamora’o

Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte? (Ah-ah-ah)

¡Manuel Turizo!

Voglio averti al mio fianco

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? Ragazza

Mi hai fatto innamorare

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? (Ah-ah-ah)

Manuel Turizo!

[Verso 2: Manuel Turizo]

Yo no puedo bajarte la luna (La luna)

Pero si tú quieres te llevó está noche

Tengo el cielo entero para regalarte

Todo lo que soy pa’ que tú te enamores

Es que como tú, no hay ninguna (No, no, oh-oh)

Y yo soy la cura para tus dolores (No, no-no-oh)

Te traje mil flores hoy, pa’ que no llores (No, no-no-oh)

Todo lo que soy pa’ que tú te enamores (No, no-no-oh)

Jajaja

Non posso tirare già la luna (la luna)

Ma se vuoi, ti ci porto stasera

Ho tutto il cielo da regalarti

Darti tutto me per farti innamorare

È che come te, non c’è nessuna (No, no, oh-oh)

E io sono la cura per i tuoi dolori (No, no-no-oh)

Oggi ti ho portato un migliaio di fiori, quindi non piangere (No, no-no-oh)

Ti do’ tutto me per farti innamorare (No, no-no-oh)

[Coro: Manuel Turizo & CNCO]

Yo quiero tenerte a mi la’o

Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte?, lady

Tú me tienes enamora’o

Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte?, eh

Voglio averti al mio fianco

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? Ragazza

Mi hai fatto innamorare

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? Eh

[Pre-Coro: CNCO, (Manuel Turizo)]

Y sé que te han prometido mil cosa’

Pero yo voy a llevarte, donde conduce mi boca

Bailando te pones peligrosa (Peligrosa)

Haces que se pare el mundo





Ma ti porterò dove ti porta la bocca

Ballando, diventi pericolosa (pericolosa)

Tu fai fermare il mondo

[Coro: Manuel Turizo & CNCO]

Yo quiero tenerte a mi la’o

Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte? (Baby), lady

Tú me tienes enamora’o

Manuel Turizo: Ven pa’ que bailemos pega’o

Me muero por verte

Dime, ¿qué hago pa’ tenerte?, eh

Voglio averti al mio fianco

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? (Baby) Ragazza

Mi hai fatto innamorare

Vieni a ballare incollata a me

Non vedo l’ora di vederti

Dimmi, che devo fare per averti? Eh

[Outro]

Yo’, yo’, ah

Y tómalo

CNCO, Manuel Turizo

Manuel Turizo, ouh

Julian Turizo, oh, oh, oh; oh, oh, oh

Sensei (El de la trenza de oro, jajaja)

Yeh-eh-eh

(Eh-eh, eh-eh-eh)

La Industria junta

(Chain tracks, baby)





