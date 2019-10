Benji & Fede – L’ultimo Gin Tonic feat. Rocco Hunt: audio e testo della nuova canzone

L’ultimo Gin Tonic feat. Rocco Hunt, settima traccia dell’album Good Vibes di Benji & Fede, disponibile ovunque da venerdì 18 ottobre 2019.

Il testo e l’audio di questa coinvolgente canzone, prodotta da Merk & Kremont, duo che l’ha anche scritta insieme agli interpreti, con la collaborazione di Alessandro Raina, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti e Valerio Nazo.

Il brano racconta la vicende di un ragazzo e una ragazza che si incontrano a una festa, bevono un semplice drink e trascorrono l’intera notte insieme, ma questo è solo l’inizio di una storia d’amore.

L’ultimo Gin Tonic testo — Benji & Fede • Rocco Hunt

E vorrei smettere di bere, giuro

ma è troppo dolce questa maracuja

renderebbe dolce anche una vita buia

per tutti i colpi presi potrei fare judo.

Non è facile amare, figuriamoci amarsi

far finta di star bene per il bene degli altri

all’improvviso girarmi

per guardare soltanto se stai seguendo i miei passi.





Io volo in alto, più in alto di un frisbee

nelle mie vecchie Jordan, la luna sembra più grossa

siamo soli anche in mezzo ad un drive-in

questa notte è già nostra, ti tocco e diventi rossa

ti chiedo cosa ti passa per la testa

cosa ci rimane dentro di un’altra festa

forse sei tu quel che resta, in mezzo a quello che resta

di questo luna park.

[Rocco Hunt]

Resto sempre lo stesso (ehi)

che ti portava sul mezzo (ehi)

pure senza paravento (ehi)

molto prima del successo (ehi)

ero timido, timido

tu eri bella come un vicolo, vicolo

sulla mia pelle come un brivido, so chi sei

quelle cose che mi hai dato le ho cercate in lei

senza mai riuscirci

restiamo solo amici (restiamo solo amici).

Io volo in alto più in alto di un frisbee

nelle mie vecchie Jordan, la luna sembra più grossa

siamo soli anche in mezzo ad un drive-in

questa notte è già nostra, ti tocco e diventi rossa

ti chiedo cosa ti passa per la testa

cosa ci rimane dentro di un’altra festa

forse sei tu quel che resta, in mezzo a quello che resta

di questo luna park.





Dei golfi e dei vulcani

di questa città

dell’ultimo gin tonic (tonic)

sulla faccia della terra

(wohohoh)

dei golfi e dei vulcani

(wohohoh)

di questa città

(wohohoh)

dell’ultimo gin tonic

(wohohoh)

sulla faccia della terra

(wohohoh)

dei golfi e dei vulcani

(wohohoh)

di questa città

(wohohoh)

dell’ultimo gin tonic

(wohohoh)

dell’ultimo gin tonic.

Io volo in alto più in alto di un frisbee

nelle mie vecchie Jordan, la luna sembra più grossa

siamo soli anche in mezzo ad un drive-in

questa notte è già nostra, ti tocco e diventi rossa

ti chiedo cosa ti passa per la testa

cosa ci rimane dentro di un’altra festa

forse sei tu quel che resta, in mezzo a quello che resta

di questo luna park.





